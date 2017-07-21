Севастопольский Аквариум приглашает на день рождения.

26 июля Севастопольский морской Аквариум-музей приглашает севастопоьцев и гостей города отметить 120-летие со дня своего основания.
Севастопольский морской Аквариум-музей — один из старейших публичных аквариумов в Европе, является самым первым морским аквариумом Российской империи. Он был основан в 1897 г при Севастопольской биологической станции, которая является не только старейшей русской биологической станцией, но и пятой в мире по времени ее создания.
Гостей ждут:
— розыгрыши
— подарки
— зажигательные танцы
— весёлые костюмированные аниматоры
— награждение победителей конкурса #севаквариум2017 и #НарисуйРыбу
Начало в 15.00
Место: возле здания аквариума