Севастопольский Аквариум приглашает на день рождения.

26 июля Севастопольский морской Аквариум-музей приглашает севастопоьцев и гостей города отметить 120-летие со дня своего основания.

Севастопольский морской Аквариум-музей — один из старейших публичных аквариумов в Европе, является самым первым морским аквариумом Российской империи. Он был основан в 1897 г при Севастопольской биологической станции, которая является не только старейшей русской биологической станцией, но и пятой в мире по времени ее создания.

Гостей ждут:

— розыгрыши

— подарки

— зажигательные танцы

— весёлые костюмированные аниматоры

— награждение победителей конкурса #севаквариум2017 и #НарисуйРыбу

Начало в 15.00

Место: возле здания аквариума