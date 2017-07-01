СевГУ приглашает на встречу с Федором Конюховым

3 июля в 9:00 СевГУ состоится открытие Международной молодежной школы морских исследователей с участием известного русского путешественника Федора Конюхова.

Знаменитый русский путешественник Федор Конюхов примет участие в молодежной школе морских исследователей Севастопольского госуниверситета.

Ключевым проектом школы будет экспедиция «Под Андреевским флагом» — трехдневный переход на ялах по маршруту бухта Голландия – мыс Лукулл – Херсонес Таврический. В Херсонесе произойдет передача освященного флага военной кафедре Севастопольского госуниверситета, после этого экспедиция разделится: одна команда вернется на базу, в Центре морских технологий и исследований СевГУ, вторая продолжит переход к Аю-Дагу, в лагерь «Артек». Федор Конюхов совершит переход в числе 18 членов экипажей ялов.

Ориентировочный старт экспедиции – 15 июня 2017 годы, возможны изменения в соответствии с фактическими погодными условиями.

Для подготовки к экспедиции в Центре морских исследований и технологий СевГУ развернут штаб, в который вошли сотрудники университета, экспедиционная группа Федора Конюхова и представители Института востоковедения РАН. Также в учебной экспедиции примут участие ребята, уже закончившие курсы «Основы организации подводных исследований». Федор Конюхов уже прибыл в университет и живет в одном из его общежитий.

— Мы слишком увлечены борьбой, и слишком мало знаем свою планету. Нужно путешествовать, нырять, подниматься в небо — узнавать мир, в котором живем, и не позволять суете и злобе поглощать себя, — призывает Федор Конюхов.

Первая встреча с Федором Конюховым, посвященная морским путешествиям, состоится 3 июля с 9 до 11 часов в Центре морских исследований и технологий СевГУ (поселок Голландия, недалеко от причала и от конечной автобуса № 46). Темой второй встречи 12 июля будет годовщина со дня кругосветного полета Федора Конюхова на воздушном шаре.

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