Сказ о том, как Кощей жениться собрался
С 26 по 29 декабря Балаклавский Дворец культуры (ул.Калича,21) приглашает ребят и их родителей на спектакль по пьесе Н. Коваленко «Сказ о том, как Кощей жениться собрался».
«В сказке всё происходит как в жизни, но, к сожалению, жизнь – это не всегда сказка…» — так считают артисты Севастопольских театров, исполняющие главные роли. Никогда не знаешь, где ждёт любовь и как она тебя изменит. А добрые дела могут превратить вашу жизнь в сказку полную любви и опасности…
Начало спектаклей:
26, 27, 28 декабря в 11.00 и 14.00
29 декабря в 14.00