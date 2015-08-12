«Современная плёночная фотография»
4 марта 2017 года в Малом зале Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51) на проектной платформе АЗЪБУКАРТ состоится лекция-обзор «Современная плёночная фотография».
Теория и практика для новичков и мастеров со стажем, объединяющая темы о месте плёночной фотографии в XXI веке, о ее плюсах и особенностях в цифровом мире, о сканерах и современных плёнках, о камерах и негативах.
Ведущий: Владимир Гвановский – фотограф, блогер.
Начало в 16:00
Вход свободный.
Автор фото Владимир Гвановский VK