Теория и практика для новичков и мастеров со стажем, объединяющая темы о месте плёночной фотографии в XXI веке, о ее плюсах и особенностях в цифровом мире, о сканерах и современных плёнках, о камерах и негативах. Ведущий: Владимир Гвановский – фотограф, блогер.

4 марта 2017 года в Малом зале Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51) на проектной платформе АЗЪБУКАРТ состоится лекция-обзор «Современная плёночная фотография».

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