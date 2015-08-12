«Старший сын» в КИЦ

20 января в Культурно-информационном центре (ул. П. Корчагина, 1) вниманию зрителей будет представлена комедия по пьесе А. Вампилова «Старший сын».

Время, наверное, сейчас такое… Суетное, торопливое, прагматичное, слишком материальное. Хочется найти свой островок, где всегда тепло и уютно, где будут только родные и близкие люди, где тебя примут таким, какой ты есть. Создатели спектакля «Старший сын» попытались воплотить такой мир, куда не доносятся отголоски суеты большого города, где все люди родные друг другу и куда невозможно попасть, купив билет на обычный поезд…



В знаменитой пьесе Вампилова молодые люди, по случайности попадая в чужой дом, оказываются в гуще событий. История, начинаясь с обмана, как ни странно, приводит… к Любви. Спектакль о взаимопонимании, о ранимости светлых людей и об их единственной правоте в этой жизни!

Каждое поколение увидит в персонажах себя: взрослые поностальгируют по потерянным в обществе ценностям. Молодежь узнает себя в любовной истории, увлечется своими прототипами, не сразу верящими в искренность чувств. Дети, в каком бы «зрелом» возрасте они ни были, получат еще один ключ к пониманию своих родителей.

Пьеса, названная драматургом комедией, призвана нести нам надежду на грани слез, светлых слез… Мастерски поставленная режиссером Сафоновым, она лишена признаков какой-либо эпохи и перенесена в наше с вами время! Артисты – блистательный состав не только для заядлых театралов.

Автор: Александр Вампилов

Режиссер-постановщик: Павел Сафоноф

В ролях: Виктор Сухоруков, Евгений Пронин, Евгений Стычкин, Евгения Крегжде, Роман Полянский, Василий Симонов, Ольга Ломоносова.

Начало в 19:00.

Продолжительность спектакля 2 часа 40 минут с одним антрактом.

Билеты 1000-3500 рублей.

Справки по телефону +7(978) 218 20 60