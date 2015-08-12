«Татьянин день»в СевГУ

25 января 2017 - Просмотров: 49
Студенческий бал в СевГУ

25 января в Севастопольском государственном университете флешмобом и балом отметят День святой Татьяны, покровительницы студенчества.

В 13:30 студенты всех институтов СевГУ соберутся на площади перед главным учебным корпусом на Университетской улице, чтобы вместе составить эмблему Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в октябре 2017 года в Сочи.

В 19:00 в фойе учебного корпуса на улице Гоголя, 13, начнется ежегодный студенческий бал, на котором современные юноши и девушки перевоплотятся в изысканных дам и галантных кавалеров.

В программе бала – историко-бытовые танцы русская кадриль, испанский вальс, русский танец «Реченька», берлинская полька, полька тройками, падеграс, сиртаки и многие другие в исполнении студентов и сотрудников университета.

Классические фасоны платьев и элегантные манеры танцующих отнесут воображение к эпохе балов и званых вечеров. Звуки инструментальной музыки и круговорот ярких красок создадут атмосферу для непринужденного общения и знакомств. Также участников и гостей бала ждут игры и конкурсы, подарки и поздравления.

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