Творческие мастер-классы с Натальей Герман в «TEArt»

4 февраля в 12:00 и 5 февраля в 13:00 в Клубе необыЧАЙной культуры «TEArt» (ул.Одесская, 4) состоятся мастер-классы по росписи и акварели для взрослых и детей.

У участников мероприятия появится сделать подарки родным и близким ко Дню влюбленных и к 23 февраля.

Яркое декоративное изделие, расписанное Вами, станет украшением Вашего дома или оригинальным подарком. Организаторы ждут детей и взрослых с любым уровнем подготовки.

Первый день отведен для росписи чашек, стаканчиков или декоративных тарелочек, второй день посвящен работе с акварелью. Для тех, кто участвует 2 дня предусмотрены приятные сюрпризы.

Запись по телефону: +7 (978) 021 73 16

С собой нужно принести акварельные краски, кисти (белка, колонок, синтетика), бумагу для акварели А3.

На мастер-класс по росписи стекла и фарфора все материалы предоставляются.