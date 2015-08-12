Творческие Новогодние мастер-классы

15 декабря 2016 - Просмотров: 143
Творческие Новогодние мастер-классы

До наступления нового года осталось совсем немного. Творческие мастерские и арт-площадки города предлагают севастопольцам принять участие в разнообразных новогодних мастер-классах, для того чтобы все желающие могли интересно провести время порадовать своих друзей и близких подарками ручной работы.

Информационный супермаркет «Атриум» (ТЦ «Муссон»)

17 декабря в 15:00 «Бумажная метель» — мастер-класс по созданию украшений-снежинок из бумаги;
18 декабря в 15:00 «ЭРБУ — волшебство рисования на воде»;
19 декабря в 19:00 Новогодний декупаж шампанского с Венерой Березговой;

Творческая мастерская «Арт-беседка» (пр. Гагарина, 14) приглашает на мастер-классы для детей и взрослых.

17 и 24 декабря
13:20-15:20 — живопись маслом для взрослых на зимнюю тему;
15:30-17:30 — сувенир «шар со снегом»;
17:20-19:20 — керамика с глазурью для взрослых;
17:30-19:30 — роспись елочных шаров(взрослые и дети от 7 лет).

19 декабря
14:00-15:00 — вырезаем снежинки(6+);
16:30-17:30 — игрушка на ёлку из полимерной глины петушок (6+);
18:30-20:00 — живопись маслом для детей на зимнюю тему (7+).

20 декабря
16:00-18:00 — новогодняя игрушка из фетра (8+).

21 декабря
16:30-18:00 — керамика (4+);

22 декабря
16:00-18:00 — игрушка из фетра на ёлку (8+);
16:30-17:30 — новогодний подсвечник (7+);
19:00-21:00 — новогодний декупаж для взрослых.

23 декабря
14:00-15:00 — вырезаем снежинки (6+);
16:30-17:30 — пряничный домик из полимерной глины (7+);
18:30-20:00 — живопись маслом для детей на зимнюю тему (7+).
Запись по телефону +7 (978) 956 40 27

Винный клуб «Le Terroir Sevastopol» (ул. Большая Морская, 7)

22 декабря в 19:30 мастер-класс для взрослых «Декоративные ёлки» от мастерской Флоранс;
24 декабря в 15:00 мастер-класс с сюрпризами для детей «Декоративные ёлки-веселки» от мастерской Флоранс;
Стоимость участия для взрослых 1000 руб, для детей 800 руб.
Количество мест ограничено. Запись по телефону +7 (978) 734-57-67

Арт-таверна «Водолаз» (ул. Героев Сталинграда 67) предлагает кулинарный мастер-класс для детей 3-12 лет «Час юнги»

18 декабря в 15:00 «Новогодний пряничный домик».
Стоимость участия — 400 руб.
Количество мест ограничено. Запись по телефону +7 (978) 70 17 017.

­Идейное пространстве «Фабрика» (ул. Ковпака 3, 4 этаж)

17 и 18 декабря Мастер-класс по каллиграфии «Water brush pen calligraphy» для начинающих.
Брашпен с резервуаром для воды — Water brush pen — чудесный каллиграфический инструмент, которым можно писать акварелью или тушью, создавая мягкую живую каллиграфию.
Каждый из участников получит все необходимые материалы, а так же брашпен фирмы Pentel в подарок.
Стоимость участия — 4000 руб. за 2 дня по 4 часа (8 часов обучения).
Справки по телефону +7 (978) 801 42 01.

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