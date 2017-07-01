Театр имени Кукол. Репертуар на июль

В июле Севастопольский театр им. Кукол (ул. Павла Корчагина, 1) под руководством Артёма Макеева приготовил маленьким севастопольцам новые встречи с уже полюбившимися героями сказок.

1 и 2 июля Театр имени кукол приглашает на спектакль «Белый великан» по рассказу Элинор Фарджон.

«Белый великан»- это история о Вильчике, маленьком человечке, добром и трудолюбивом, который очень хотел стать великаном, и его семи тетушках, которые так любили малыша, что смогли изменить себя и свою жизнь.

Окно, за которым проходит жизнь малыша и его окружения, постоянно постиранные и накрахмаленные белые одежды и …черная сажа, с помощью которой удалось понять, кто есть кто и что значит на этом свете — это только маленькие штрихи к сказке « Белый великан». Каждому в этой истории предстоит узнать себя или близких людей, узнать и понять, и после этого простить и полюбить еще больше.

Спектакль для детей от 7 лет и взрослых

8, 9, 29 и 30 июля артисты театра представят зимнюю сказку «Солнышко и снежные человечки».

Мудрая, трогательная сказка-притча о двух маленьких снеговичках, которые отправились искать солнце. Зрители окунутся в необычную атмосферу этого кукольного действа и сами станут его участниками.

Спектакль для детей от 3 лет и взрослых

15 и 16 июля состоится представление «Всё кувырком» из цикла «Сказки на подушках».

Три сказки, как три маленьких спектакля, у каждого, свой неповторимый стиль, свое настроение, в каждом, используются разные виды кукол, но объединяет их, конечно же, автор – замечательный английских сказочник, Дональд Биссет.

Спектакль будет интересен детям от 3 лет и взрослым.

22 и 23 июля юных зрителей ждет «Королевская игра» по мотивам итальянской народной сказки «Генерал Фанта-Гиро».

На свете есть много замечательных игр. Но среди них есть одна особенная. В ней нет победителей и проигравших и играть в нее могут как взрослые, так и дети. И если Вы научитесь играть в эту игру, то однажды воскликните — «О! Это воистину Королевская игра».

Для детей от 5 лет и взрослых

Начало спектаклей в 11:00.

Стоимость билетов — 300 руб.

Представления проходят в помещении Культурно-информационного центра (ул. Павла Корчагина, 1)

Тел. кассы КИЦ: 41-12-09