Театр имени Кукол. Репертуар на март

2 марта 2017 - Просмотров: 25
Театр имени Кукол. Репертуар на март

Севастопольский театр им. Кукол (ул. Павла Корчагина, 1) под руководством Артёма Макеева приглашает самых маленьких севастопольцев на спектакли.

4 и 25 марта состоится представление «Всё кувырком» из цикла «Сказки на подушках».

Три сказки, как три маленьких спектакля, у каждого, свой неповторимый стиль, свое настроение, в каждом, используются разные виды кукол, но объединяет их, конечно же, автор – замечательный английских сказочник, Дональд Биссет.

Начало — 11:00.
Продолжительность спектакля 30 мин.
Спектакль будет интересен детям от 3 лет и взрослым.
После окончания спектакль каждый маленький зритель вместе с родителями сможет сделать куклу-игрушку одного из героев, увиденного спектакля.

5 и 11 марта артисты театра представят зимнюю сказку «Солнышко и снежные человечки».

Мудрая, трогательная сказка-притча о двух маленьких снеговичках, которые отправились искать солнце. Зрители окунутся в необычную атмосферу этого кукольного действа и сами станут его участниками.


Начало — 11:00.
Продолжительность спектакля 40 мин.
Спектакль для детей от 3 лет и взрослых

12 и 26 марта юные зрители смогут посмотреть спектакль «Слон Хортон ждёт птенца»из цикла «Сказки на подушках».

Представьте себе слона сидящего в гнезде на верхушке дерева. Вы спросите, что он там делает? Вы не поверите, высиживает птенца. А вот как он там оказался, и какие невероятные испытания ему пришлось пережить, вы узнаете, посмотрев спектакль, поставленный по сказке одного из самых известных американских детских писателей – Доктора Сьюза.

Начало — 11:00.
Продолжительность спектакля 30 мин.
Спектакль будет интересен детям от 5 лет и взрослым.
После окончания спектакля каждый маленький зритель вместе с родителями сможет сделать куклу-игрушку одного из героев спектакля.

18 и 19 марта маленьких зрителей ждёт спектакль «Кто такие птицы» по мотивам сказки Бориса Заходера.

Когда мир так огромен, а ты так мал и одинок, только и остается, что отправиться на поиски «своиз», тех, кто примет тебя всем сердцем.
Кто такие птицы? Лишь найдя ответ на этот вопрос, наш герой обретет то, что искал.
Спектакль для детей от 3-х лет и взрослых

Стоимость билетов — 300 руб.
Представления проходят в помещении Культурно-информационного центра (ул. Павла Корчагина, 1)
Тел. кассы КИЦ: 41-12-09

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