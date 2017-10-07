Театр им. Кукол. Репертуар на октябрь.

В октябре в Севастопольскоме театр им. Кукол (ул. Павла Корчагина, 1) под руководством Артёма Макеева открылся новый театральный сезон, а значит маленьких севастопольцев ждут новые встречи с полюбившимися героями сказок.

7 и 8 октября артисты театра представят зимнюю сказку «Солнышко и снежные человечки».

Мудрая, трогательная сказка-притча о двух маленьких снеговичках, которые отправились искать солнце. Зрители окунутся в необычную атмосферу этого кукольного действа и сами станут его участниками.

Спектакль для детей от 3 лет и взрослых

21 и 22 октября состоится представление «Всё кувырком» из цикла «Сказки на подушках».

Три сказки, как три маленьких спектакля, у каждого, свой неповторимый стиль, свое настроение, в каждом, используются разные виды кукол, но объединяет их, конечно же, автор – замечательный английских сказочник, Дональд Биссет.

Спектакль будет интересен детям от 3 лет и взрослым.

Продолжительность спектакля 30 минут.

После окончания спектакля каждый маленький зритель вместе с родителями сможет сделать куклу-игрушку одного из героев, увиденного спектакля.

28 и 29 октября театр имени кукол приглашает на спектакль «Белый великан» по рассказу Элинор Фарджон.

«Белый великан»- это история о Вильчике, маленьком человечке, добром и трудолюбивом, который очень хотел стать великаном, и его семи тетушках, которые так любили малыша, что смогли изменить себя и свою жизнь.

Окно, за которым проходит жизнь малыша и его окружения, постоянно постиранные и накрахмаленные белые одежды и …черная сажа, с помощью которой удалось понять, кто есть кто и что значит на этом свете — это только маленькие штрихи к сказке « Белый великан». Каждому в этой истории предстоит узнать себя или близких людей, узнать и понять, и после этого простить и полюбить еще больше.

Спектакль для детей от 7 лет и взрослых

Продолжительность спектакля 40 мин.

Начало спектаклей в 11:00.

Стоимость билетов — 300 руб.

Представления проходят в помещении Культурно-информационного центра (ул. Павла Корчагина, 1)

Тел. кассы КИЦ: Касса 41-12-09 пн. — суб. с 10.00 до 18.00, воскр. с 10 до 17.00

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