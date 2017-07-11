Театр «Периметр «ПсихоДельАрт». Репертуар на август.

Культурно-информационный центр (ул. П. Корчагина, 1) и Театр «Периметр «Психо Дель Арт» представляют анонс мероприятий театра на август 2017г.

12 августа в 19.00 Периметр «Психо Дель Арт» представляет Анастасию Гончарову и Миру Милову в «нежной» трагедии «Донька» Постановка Андрея Маслова.

Возраст 18 +

18 августа в 18:30 в арт-кафе КИЦ состоится поэтический спектакль «Башня Любимова».

Эта необычная Башня будет целиком «построена» из стихов талантливого поэта Павла Любимова, а прочтут их его именитые друзья: артисты, поэты, музыканты, режиссеры…

Строго 18+.

26 августа в 19:00 на большой сцене КИЦ вниманию зрителей будет представлен спектакль по драме Александра Марданя «Аншлаг».

Возраст 18 +

Справки и заказ билетов по тел.: 41-12-09.