Театр «Периметр «ПсихоДельАрт». Репертуар на июнь 2017г.

Культурно-информационный центр (ул. П. Корчагина, 1) и Театр «Периметр «ПсихоДельАрт» представляют анонс мероприятий театра на июнь 2017г.

2 июня в 19.00 на большой сцене КИЦ зрители увидят историю о страсти и любви — «Коллекционер» в постановке Андрея Маслова. 18+

С момента рождения все мы являемся узниками тюрьмы по имени Жизнь. А когда вдруг оказываемся на свободе, то не знаем, как ей распорядиться. И наши надзиратели — тоже узники, просто отбывают свой срок по ту сторону «решетки».

Страшная история маниакальной любви, которая, к сожалению, повторяется и сегодня. Палач и жертва, которые в любой момент могут поменяться местами…

Страсть, выжигающая все вокруг себя…

Воинствующее невежество и красота, приколотая булавкой к холодной стене подвала..

Спектакль инсценирован по культовому роману Джона Фаулза «Коллекционер».

9 июня в 18.30 в Арт кафе КИЦ Периметр «Психо Дель Арт» представит зрителям Поэтический театр «Башня Нахимова». 12+!

Башня посвящена 234-летию Севастополя. В программе поэтического театра прозвучат стихи о городе разных лет, хореографические миниатюры, короткометражные фильмы и прочее

16 июня в 19.00 на большой сцене КИЦ покажут Спектакль «Чехов «курит!»». 16+

Антон Павлович, как любой врач, — циничный шутник!!! И ведь поднялась же у него рука назвать свою гениальную «Чайку» Комедией с «пятью пудами любви»! Вот с тех пор режиссеры всего мира бьются в безуспешных попытках найти в пьесе что-либо смешное…

Жизнеутверждающую историю «любви» вы сможете воочию лицезреть в восстановленной версии легендарного триллера «Психо Дель Арт» — «Чехов «курит!»».

С 20 по 25 июня Периметр «Психо Дель Арт» представляет фестиваль малых театральных форм «Zакрытый покаZ».

Касса 41-12-09