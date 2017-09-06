Театр «Периметр «ПсихоДельАрт». Репертуар на сентябрь.

Культурно-информационный центр (ул. П. Корчагина, 1) и Театр «Периметр «Психо Дель Арт» представляют анонс мероприятий театра на сентябрь 2017г.

8 сентября в 18:30 в Арт-кафе КИЦ вниманию зрителей будет представлен Поэтический театр «Новые имена».

Сентябрьская «Башня из Слоновой Кости» будет целиком состоять из творчества молодых и неизвестных поэтов. А их, поверьте, в Севастополе предостаточно.

Проект «Башни из слоновой кости» — театрализованное действо, каждый раз объединенное новой тематикой. Включает в себя блок актуальной поэзии (классика и авангард), экспозицию работ известных (и не очень) художников, камерное выступление музыкантов, демонстрация короткометражных фильмов разных лет, хореографические (классика и контемпорари) номера и небольшие театральные этюды или фрагменты из спектаклей.

Проект не является аналогом литературных гостиных и творческий посиделок. Скорее, он является синтезом всех направлений современного искусства, чем и подкупает зрителя: каждый находит что-то для себя.

16 сентября в 19.00 на Большой сцене КИЦ будет показана античная трагикомедия «Мессалина: жена Цезаря вне подозрений».

Все слишком узнаваемо и очень современно! Ей – 23, ему – 58. Уже смешно?! Он – император Рима, она – его третья (не последняя!) жена. У него – двое детей, а у нее – тысяча любовников. Это про нее написал Ювенал в своих «Сатирах»: «…Ну, так взгляни же на равных богам, послушай, что было С Клавдием: как он заснет, жена его, предпочитая Ложу в дворце Палатина простую подстилку, хватала Пару ночных с капюшоном плащей, и с одной лишь служанкой Блудная эта Августа бежала от спящего мужа…» Все действие происходит в Риме в 48 году н.э., но могло бы произойти (и происходит!) здесь и сейчас. Трагикомедия «Мессалина: жена цезаря вне подозрений» в постановке Андрея МАСЛОВА. Смешно и грустно… Все действие происходит в Риме в 48 году н.э.

Спектакль длится 80 мин. без антракта.

29 сентября в 19.00 севастопольцев ждет премьера спектакля «Спектральный анализ… Женщины»

Зритель даже не узнает настоящих имен главных героев — только Синдерелла и Пиноккио. Большие девочка и мальчик, заигравшиеся с Любовью и перешедшие «точку невозврата». Просто им никто не сказал, что «Любовь убивает все непохожее на себя»! Они никому не сделали больно, просто тихо любили друг друга, стараясь сберечь это чувство до последнего вздоха… И им это удалось! Как глупо порой обрываются самые сильные и истинные чувства.

Заказ билетов по тел.:+ 7 (8692) 41-12-09.