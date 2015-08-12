«То муз приют семейный»

18 декабря 2016 - Просмотров: 32
"Толстовские чтения"

19 декабря в 17:00 литературно-музыкальная гостиная библиотеки им. Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51) приглашает жителей и гостей города заглянуть на огонек в литературный салон Карамзиных — «То муз приют семейный».

Николай Михайлович Карамзин был не только знаменитым историком и не менее знаменитым писателем, но и человеком, оставившим ярчайший след в истории русской культуры. Его литературный салон был известен всем читающим и пишущим людям России. Здесь всегда можно было узнать последние политические новости, обсудить только что появившуюся книгу, послушать музыку. Здесь загорались новые звезды, и блистали талантом уже признанные поэты, художники, музыканты.

Вход свободный.

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