Трагифарс «Тварь»

9 февраля 2017 - Просмотров: 41
Башни из Слоновой Кости

11 и 12 февраля театральная мастерская «Плэй» (Ул.Николая Музыки, 52-А) приглашает на инфернальный трагифарс по пьесе драматурга Виктора Понизова «Тварь»

Не так страшна ошибка, как невозможность ее исправить. «…Что происходит с душой в загробном мире? Христианская религия рассматривает два пути, если душа безвинна — то в Рай, если грешна — то в ад. Однако, чтобы определиться наверняка, душа должна пройти суд в Чистилище, где и разворачивается основное действие спектакля.

Истина иногда в мелочах. Порою даже самая малая мерзость рождает большой и сложно искупаемый грех. Это притча, философское размышление, которое безжалостно вскрывает нарыв подлости и равнодушия на теле человечества.

Раскрывает суть спектакля монолог главного героя: «Мы все — твари. Мы все — мерзавцы, способные на искреннее раскаяние лишь после смерти. А на этом свете мы уверенны в том, что шрамы от наших нелицеприятных деяний рассосутся сами по себе и никто ничего об этом не узнает».

Начало в 19:00
Билеты 250 рублей.

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