Уникальная троллейбусная экскурсия прошлое и будущее севастопольских троллейбусов по случаю 67-летия ГУП «Севэлектроавтотранс»

Акция «Зарифмуй на фестивале»



В рамках культурной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи Роспатриотцентр подготовил несколько интересных активностей для настоящих любителей литературы. На площадке издательской группы «Эксмо-АСТ» «Библиотека будущего» предлагается не только послушать лекции и мастер-классы от «повелителей пера», но и показать свои способности. Организаторы фестиваля «Русские рифмы» Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр проводят… читать »