Уникальная троллейбусная экскурсия прошлое и будущее севастопольских троллейбусов по случаю 67-летия ГУП «Севэлектроавтотранс»

5 ноября ГУП «Севэлектроавтотранс» в честь своего 67-летия организует для всех желающих экскурсию по музею предприятия, поездку по городу на троллейбусе ТролЗа 5265.03 «Мегаполис» с автономным режимом движения (до 60 человек).
Программа мероприятия:
10.00 — Встреча участников. Посещение экскурсии в музее предприятия (ул.Л.Толстого, 51)
11.00 — Торжественная речь руководства предприятия
11.30 — Посадка в экскурсионный троллейбус. (Специальный маршрут дорогами будущего, исторические факты, фото-видео фиксация, посещение будущих троллейбусных маршрутов)
Обе экскурсии приурочены к 67-летию Севэлектроавтотранса, которое исполняется в понедельник, 6 ноября.
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