Уникальные 140 артефактов нового «скифского золота» переданы в музей Крыма

14 сентября 2017     40
Уникальные 140 артефактов нового "скифского золота" переданы в музей Крыма

В Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник переданы скифские золотые украшения в количестве 140 предметов, найденные в некрополе на западном побережье Крыма. Предметы аналогичны артефактам из коллекции «скифского золота», задержанной в Нидерландах, сказал РИА Новости руководитель археологической экспедиции, археолог Александр Труфанов.

В Крыму в рамках археологических раскопок найдены украшения, которые по своему классу и уровню сопоставимы с крымской коллекцией «скифского золота», находящейся в Нидерландах, сообщили ранее крымские археологи. Артефакты обнаружены в августе в ходе раскопок некрополя на Усть-Альминском некрополе на западном побережье Крыма. Экспедицией руководит Александр Труфанов, она финансируется Бахчисарайским историко-культурным и археологическим музеем-заповедником.

«Наиболее значимая находка – погребение женщины в склепе, датируемое первым веком нашей эры. На ней был венок из золотых листьев, золотые серьги, золотое ожерелье и бляшки на рукавах, стеклянные бусы, в склепе мы нашли также сосуды. Рядом в разграбленном склепе мы нашли еще несколько золотых предметов. Всего было найдено 140 золотых украшений», — сказал Труфанов.

В основном речь идет о экспонатах небольшого размера, служивших украшениями для женщины, сказал Труфанов. Все предметы относятся к позднескифской культуре Крыма, само захоронение датируется серединой I века нашей эры, отметил руководитель экспедиции.

«Захоронение было для одного человека, что нетипично. Обычно в склепе до 20 захоронений. Видимо, все-таки ее статус был не мал. Среди находок, которые уехали в Амстердам (в 2014 году – ред.) – точно такие же золотые листья из венка, которые найдены нами. Эта находка совершенно точно аналогична артефактам из коллекции «скифского золота». Все предметы переданы в Бахчисарайский музей и, уверен, вскоре станут его экспонатами», — сказал Труфанов.

Коллекция «скифского золота», около двух тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию, новый суд может пройти в октябре 2017 года.

 
crimea.ria.ru

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