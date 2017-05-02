Фильмы о Великой Отечественной Войне в кинотеатре «Россия»

«Севастополькино» приглашает в кинотеатр «Россия» (пл. 50-летия СССР) на просмотр фильмов, посвященных Великой Отечественной войне, и авторских программ Н.Михалкова «Бесогон ТВ».
На все киносеансы вход свободный.
4 мая
14-30 Освобождение: Огненная дуга реж. Ю.Озеров СССР 1968г.
16-30 Звезда. Реж Н.Лебедев Россия 2002г.
5 мая
14-30 Освобождение: Прорыв реж. Ю.Озеров СССР 1969г.
16-30 Баллада о солдате. Реж Г.Чухрай СССР 1959г.
6 мая
14-30 Освобождение: Направление главного удара. реж. Ю.Озеров СССР 1970г.
16-30 Сталинград. Реж Н.Лебедев Россия 2002г.
7 мая
14-30 Освобождение: Битва за Берлин . реж. Ю.Озеров. СССР 1971г.
16-30 Брестская крепость. Реж. А.Котт Россия 2010г.
8 мая
14-30 Освобождение: Последний штурм. реж. Ю.Озеров. СССР 1971г.
16-30 Повесть о настоящем человеке. Реж Г.Чухрай СССР 1959г.
9 мая
14-30 В шесть часов вечера после войны. Реж И Пырьев. СССР 1959г
16-30 Летят журавли. Реж М.Калатозов СССР 1957г.
10 мая
14-30 Повесть о настоящем человеке. Реж А. Столпер. СССР 1959г.
16-30 В бой идут одни «старики». Реж Л.Быков СССР 1973г.
Демонстрация программ Никиты Михалкова «БЕСОГОНЪ ТВ» начало в 14:00
4 мая Черный май — исчезновение Одессы
5 мая Кто же все-таки бандерлоги
6 мая За что нам извиняться
7 мая Как из лоскутков правды
8 мая А есть ли выбор
9 мая Удел тех, у кого нет идеологии, — пикник на обочине Истории
10 мая Уходили мы из Крыма