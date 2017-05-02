Фильмы о Великой Отечественной Войне в кинотеатре «Россия»

«Севастополькино» приглашает в кинотеатр «Россия» (пл. 50-летия СССР) на просмотр фильмов, посвященных Великой Отечественной войне, и авторских программ Н.Михалкова «Бесогон ТВ».

На все киносеансы вход свободный.

4 мая

14-30 Освобождение: Огненная дуга реж. Ю.Озеров СССР 1968г.

16-30 Звезда. Реж Н.Лебедев Россия 2002г.

5 мая

14-30 Освобождение: Прорыв реж. Ю.Озеров СССР 1969г.

16-30 Баллада о солдате. Реж Г.Чухрай СССР 1959г.

6 мая

14-30 Освобождение: Направление главного удара. реж. Ю.Озеров СССР 1970г.

16-30 Сталинград. Реж Н.Лебедев Россия 2002г.

7 мая

14-30 Освобождение: Битва за Берлин . реж. Ю.Озеров. СССР 1971г.

16-30 Брестская крепость. Реж. А.Котт Россия 2010г.

8 мая

14-30 Освобождение: Последний штурм. реж. Ю.Озеров. СССР 1971г.

16-30 Повесть о настоящем человеке. Реж Г.Чухрай СССР 1959г.

9 мая

14-30 В шесть часов вечера после войны. Реж И Пырьев. СССР 1959г

16-30 Летят журавли. Реж М.Калатозов СССР 1957г.

10 мая

14-30 Повесть о настоящем человеке. Реж А. Столпер. СССР 1959г.

16-30 В бой идут одни «старики». Реж Л.Быков СССР 1973г.

Демонстрация программ Никиты Михалкова «БЕСОГОНЪ ТВ» начало в 14:00

4 мая Черный май — исчезновение Одессы

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7 мая Как из лоскутков правды

8 мая А есть ли выбор

9 мая Удел тех, у кого нет идеологии, — пикник на обочине Истории

10 мая Уходили мы из Крыма