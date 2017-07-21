Флаг адмирала Сысоева В.С. будет передан фонды Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя

28 июля в 11:00 у Обелиска Славы воинам – освободителям на Сапун-горе состоится передача в фонды Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя флага адмирала, командующего Черноморским флотом ВМФ СССР (1968 — 1974 гг.) Сысоева В.С.

Сысоев Виктор Сергеевич — советский военачальник, адмирал, командующий Черноморским флотом ВМФ СССР (1968 — 1974 гг.), доктор военно-морских наук, профессор. Виктор Сергеевич — участник обороны Севастополя, командир группы управления БЧ-2 лидера эскадренных миноносцев «Харьков». В период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. принял участие во всех боевых операциях лидера «Харьков». Дважды командовал корректировочным постом во время высадки десанта под Одессой и Феодосией. Во время боевой операции 6 октября 1943 года при налёте вражеской авиации управлял огнём зенитной артиллерии корабля. В результате его умелых действий было сбито три самолёта противника.

После Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. занимал ответственные должности на Северном и Черноморском флотах. В 1970 году Виктору Сергеевичу Сысоеву присвоено звание полного адмирала. В ознаменование заслуг перед Родиной награжден девятью орденами (два ордена Красной Звезды, три ордена Красного Знамени, орден Октябрьской Революции, орден Отечественной войны 1 ст., «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, орден «За боевую подготовку» 4-й степени и медалями.

В рамках мероприятия Музей передает племяннику адмирала, Сысоеву Александру Николаевичу, копии архивных фотографий с изображением Сысоева В.С. и аудиозапись его выступления на праздновании 20-летия Великой Победы в 1965 г.