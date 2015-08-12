Форум морских технологий
18-19 февраля 2017 года в Научно-образовательном центре «Центр морских исследований и технологий» Севастопольского государственного университета (ул. Курчатова, 7, пос. Голландия) состоится Форум морских технологий.
Данное мероприятие направлено на популяризацию среди молодежи знаний о море, морских видов спорта, военно-исторического морского туризма, профессиональное ориентирование молодежи по вопросам морской сферы деятельности, демонстрацию возможных отечественных образцов технических средств, применяемых в процессе морской деятельности, а также создание условий для подготовки молодежи к службе на флоте, пропаганду и поддержку национальной морской политики.
Программа форума:
18 февраля
11:00-11:20 — Приветственные слова ректора СГУ и приглашенных гостей.
Лекции
11:30-12:00 — Институт востоковедения РАН «Технические средства подводных исследований».
12:00-12:30 — СевГУ «Стань капитаном своей судьбы»
12:30-13:00 Учебный центр ВМФ «ЭПРОН — люди, события, технологии»
Экспозиция
11:20-15:00 — «Технические средства подводных исследований», «Технологии морского транспорта», «Проектирование морских судов и океанотехники», «Морское приборостроение и робототехника», «Технологии подводно-технических работ», «Инструментальное обеспечение морских исследований», «Техническое обеспечение маломерного судоходства — морской туризм».
12:00-13:30 — Круглый стол «Перспективы развития кадрового, научно-исследовательского, инновационного и культурного обеспечение морской деятельности в интересах устойчивого развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации».
19 февраля
Экспозиция
11:00-15:00 — «Технические средства подводных исследований», «Технологии морского транспорта», «Проектирование морских судов и океанотехники», «Морское приборостроение и робототехника», «Технологии подводно-технических работ», «Инструментальное обеспечение морских исследований», «Техническое обеспечение маломерного судоходства — морской туризм».
Вход свободный.