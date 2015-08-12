Форум морских технологий

Экспозиция 11:20-15:00 — «Технические средства подводных исследований», «Технологии морского транспорта», «Проектирование морских судов и океанотехники», «Морское приборостроение и робототехника», «Технологии подводно-технических работ», «Инструментальное обеспечение морских исследований», «Техническое обеспечение маломерного судоходства — морской туризм». 12:00-13:30 — Круглый стол «Перспективы развития кадрового, научно-исследовательского, инновационного и культурного обеспечение морской деятельности в интересах устойчивого развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации».

Данное мероприятие направлено на популяризацию среди молодежи знаний о море, морских видов спорта, военно-исторического морского туризма, профессиональное ориентирование молодежи по вопросам морской сферы деятельности, демонстрацию возможных отечественных образцов технических средств, применяемых в процессе морской деятельности, а также создание условий для подготовки молодежи к службе на флоте, пропаганду и поддержку национальной морской политики.

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