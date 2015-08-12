Фотопроект «Херсонес советский»
Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» приглашает всех жителей города Севастополя принять участие в создании выставки фотографий «Херсонес Советский».
В этом году наша страна отмечает 100-летний юбилей февральской и октябрьской революций 1917 года. Сегодня даются оценки произошедших тогда событий, одно неоспоримо – в 1917 году в истории России начался новый этап, который принято называть советским. Отвлекаясь от политической стороны вопросы, для большинства из нас Советский Союз – это время молодости наших родителей, наших бабушек и дедушек, нашей собственной молодости. Это особый период в жизни музея.
Для участия в выставке принимаются фотографии из домашних архивов жителей города, сделанные в Херсонесском музее с 1917 по 1991 годы.
Фотографии можно присылать на официальную почту музея-заповедника обязательно с подписью хранителя фотографии и воспоминаниями, если со снимком связана интересная история, или принести по адресу: Севастополь, ул.Древняя, 1 (касса музея-заповедника).