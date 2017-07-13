Центр творческих индустрий «РАМА». Афиша мероприятий

12 июля состоялось торжественное открытие Летней площадки Центра творческих индустрий «РАМА» (ул. Репина, 21). С этого момента жизнь «Рамы» будет заполнена множеством интересных мероприятий, поучаствовать в которых смогут все желающие.

Расписание мероприятий с 14 по 23 июля:

Пятница, 14 июля

17:00 – 18:30 Детский мастер-класс по росписи пряников. 5+ Стоимость: 450 руб.

19:00 — 20:00 Спектакль «VампилоV». «Тот еще театр». Стоимость: 300 руб.

20:30 — 22:00 Кинопоказ, приуроченный ко Дню рождения Ингмара Бергмана. «Земляничная поляна», 1957. Вход свободный.

Суббота, 15 июля

16:00 – 18:30 Мастер-класс по живописи от Андрея Орлова для детей и взрослых. Стоимость: 1700 руб.

19:00 — 20:00 Спектакль «VампилоV». «Тот еще театр». Стоимость: 300 руб.

20:30 — 22:00 Кинопоказы Международного молодежного фестиваля короткометражного кино и анимации «Новый горизонт». Вход свободный.

Воскресенье, 16 июля

15:30 – 17:00 Мастер-класс по оригами от Андрея Канищева. 8+ Стоимость: 300 руб.

17:30 – 19:30 Групповое занятие «Арт-терапия в действии», 18+ Стоимость: 1000 руб.

20:00 — 23:00 День Оперы. Телевизионная версия «Травиаты», 2005. В главной роли Анна Нетребко. Вход свободный.

Понедельник, 17 июля

20:00 — 22:00 Клуб «Женщины в голливудском кино». Сеанс #2: «Рассерженная и прекрасная: Элизабет Тейлор в «Баттерфилд 8». Вход свободный.

Вторник, 18 июля

18:00 – 19:30 Дискусионный клуб «Актуальная геополитика». Тема: «Итоги встречи в Гамбурге . G-20 — новый «Большой концерт держав » или муляж современной политической поп-культуры». Вход свободный.

20:00 – 22:00 Киноклуб «Дух времени в документальном кино». Сеанс #3. Inside Job: Инсайдеры, 2010. Вход свободный.

Пятница, 21 июля

18:30 – 20:00 Мастер-класс по актерскому мастерству от Школы творческой реализации «Кислород». Стоимость: 300 руб.

Суббота, 22 июля

14:00 – 15:30 Детский мастер-класс «Лаборатория шоколада». 4+ Стоимость: 650 руб.

16:00 – 17:00 Мастер-класс от ведущего педагога Школы вокала CRESCENDO

«Вокальные секреты» Натальи Хабибуллиной, 10+. Стоимость: 300 руб.

18:00 – 20:00 Кинопоказ короткометражных фильмов проекта «Крым. Кино. Перезагрузка». Вход свободный.

Воскресенье, 23 июля

16:00 – 18:30 Мастер-класс по живописи от Андрея Орлова для детей и взрослых. Стоимость: 1700 руб.

Запись на мероприятия по телефону: + 7 978 730 69 18 или в личные сообщения сообщества в VK

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