Цикл лекций об искусстве кинематографа от Дмитрия Бортниченко

17 и 24 августа Арт Студия ФАZA (Кулакова,84 о.4 ) приглашает на Цикл лекций об искусстве кинематографа от Дмитрия Бортниченко.

Арт Студия расширяет границы Арт лектория и созывает всех неравнодушных взглянуть на окружающую нас эстетику как на искусство. Благодаря талантливому фотографу Дмитрию можно будет посмотреть на кинематограф как инструмент художника для выражения своих творческих идей.

Поэтому будет свежий взгляд и вдохновляющий контент в двух актах:

17 августа в 19:00 — Цветное и чёрно-белое кино.

Дмитрий поведает всем собравшимся о том:

— Почему 95% современных фильмов снимают в цвете.

— Какую роль цвет играет в восприятии, передаче эмоций и сюжете.

— Язык чёрно-белого кино — атмосфера, нуар и жанр.

— Когда цвет и его отсутствие определяют содержание картины.

— Есть ли связь между светом и цветом.

— Наиболее яркие примеры цветовой и чёрно-белой драматургии.

24 августа в 19:00 — Композиция в кинематографе.

В этот вечер состоится разговор о практической стороне искусства, что поможет гостям мероприятия применить знания в собственном творчестве.

В процессе лекции разбираем такие вопросы, как:

— Азбука композиции — учимся читать кадр.

— Сравнения композиции картин классической живописи с кадрами из фильмов.

— Магия кино — по чему кадры из фильмов выглядят особенно.

— Атмосфера, свет и сюжет — влияние живописи на кинематограф.

— Невидимые символы кино — движение, ритм, монтаж.

— Активная роль музыки в фильме.

Лектор Дмитрий Бортниченко введёт слушателей в курс всех нюансов, и подарит глубокое путешествие в мир кинематографа.

Стоимость: 300 рублей.

Предварительная запись в VK или по телефону +79787485621