«Читаю стихи…» Джон Барулин
8 декабря 2016 - Просмотров: 78
11 декабря Джон Барулин и Севастопольский цех поэтов приглашают жителей города в Арт-кафе «Снежинка» (ул. Большая Морская 19) на литературный вечер «Читаю стихи»!
В суете будней, когда технологии все больше завладевают миром, особенно чувствуется потребность в человеческом общении, в душевных порывах. Поэзия — это всегда о личном, о самом откровенном. Подарите себе вечер встречи с самым важным и сокровенным!
Со всеми гостями и друзьями Джон поделится своей искренностью и благородным словом, в котором он, как истинный поклонник рок-н-ролла, экспрессивно и с надрывом описал свои мысли, чувства и моментные переживания, что быстро исчезают, но ранят глубоко.
Открыто и бесхитростно о вечном и сиюминутном, предельно ясном и пугающе запутанном севастопольский поэт расскажет всем, кто в этот летний вечер станет его гостем на творческом вечере «Читаю стихи…».
Начало в 19.00
Стоимость: 200 руб.
Тел. 8 (978) 80 19 028
Читайте также в рубрике И ещё...
«Маленькие комедии» в ДОФ
9 декабря Дом офицеров Флота (ул.Ленина, 9) приглашает севастопольцев посмотреть спектакль «Маленькие комедии» по произведениям А.П. Чехова. Помещица Попова, молодая вдова, затворница, преданная памяти любимого мужа, ждет не дождется того, кто избавит ее от вечного траура и обета верности. Она ждет, что в ее дом явится настоящий рыцарь, принц, романтический герой! Но является грубиян, женоненавистник, […]
Библиотерапия от Анны Блиновой
28 ноября Библиотека №17 (Северная сторона, ул.Челюскинцев, 26) приглашает всех желающих принять участие в «Библиотерапии», которую будет проводить психолог, переводчик, поэт, библиотерапевт — Анна Блинова. Библиотерапия или «личное чтение» — это особый способ читать стихи разных поэтов и обсуждать их в кругу собеседников. Выбирая созвучное ему стихотворение, каждый из участников имеет возможность поговорить о себе, […]
Мастер класс «Пиши легко»
26 ноября в библиотеке №17 (Северная сторона, ул.Челюскинцев, 26) состоится мастеркласс по журналистике «Пиши легко». Мечтаете ли вы когда-нибудь красиво, интересно и лаконично поведать миру о событии, свидетелем которого были? Желаете ли, чтобы ваши мысли и образы, размышления и наблюдения заняли достойное место на страницах периодической печати? Хотите в легкой и увлекательной форме освоить удивительную […]
Литературный вечер,
посвященный Эдгару Аллану По
27 ноября в 16:00 в библиотеке №17 (Северная сторона, ул.Челюскинцев, 26) будет проходить литературный вечер посвященный творчеству Эдгара Аллана По. Иррациональность и мистицизм творчества Эдгара По предвосхитили неоромантическую («декадентскую») литературу. Французские и русские поэты-символисты считали его своим учителем. Значительное влияние испытали также британские писатели-классики А.К. Дойл, Р.Л. Стивенсон, Г.К. Честертон. К творчеству писателя обращались композиторы […]
«Клянусь, я искренно любил»
28 ноября Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого приглашает жителей и гостей города на литературно-музыкальный вечер, посвященный жизни и творчеству великого русского поэта, журналиста, редактора Н. А. Некрасова. Время ли говорить о поэте, чье творчество, будем откровенны, сегодня почти забыто и мало читаемо?! Но если мы хотим быть великой нацией, мы должны помнить и […]