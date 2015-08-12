"Читаю стихи..." Джон Барулин

11 декабря Джон Барулин и Севастопольский цех поэтов приглашают жителей города в Арт-кафе «Снежинка» (ул. Большая Морская 19) на литературный вечер «Читаю стихи»!

В суете будней, когда технологии все больше завладевают миром, особенно чувствуется потребность в человеческом общении, в душевных порывах. Поэзия — это всегда о личном, о самом откровенном. Подарите себе вечер встречи с самым важным и сокровенным!

Со всеми гостями и друзьями Джон поделится своей искренностью и благородным словом, в котором он, как истинный поклонник рок-н-ролла, экспрессивно и с надрывом описал свои мысли, чувства и моментные переживания, что быстро исчезают, но ранят глубоко.

Открыто и бесхитростно о вечном и сиюминутном, предельно ясном и пугающе запутанном севастопольский поэт расскажет всем, кто в этот летний вечер станет его гостем на творческом вечере «Читаю стихи…».

Начало в 19.00

Стоимость: 200 руб.

Тел. 8 (978) 80 19 028