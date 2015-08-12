4 марта Севастопольский театр юного зрителя (пр. Гагарина,16) приглашает всех желающих на просмотр спектакля «Что случилось в зоопарке», по пьесе Эдварда Олби в постановке артиста СТЭЗ Данила Высоцкого.

«Что случилось в зоопарке» — знаменитая пьеса Эдварда Олби, выдержавшая не одну сотню постановок по всему миру. Ее ставили как «драму абсурда», но со временем пьеса превратилась в классику двадцатого века и стала «драмой жизни».

Случайная встреча в парке сталкивает двух диаметрально противоположных людей. Один пришел сюда, чтобы отдохнуть от общества, второй — чтобы найти человека. Один благополучен и осторожен, другой — неприкаян и открыт. Скамейка в парке — единственный мост между ними, ненадежный, колеблющийся, но пока он есть — они вынуждены присутствовать в жизни друг друга, вынуждены сравнивать, сомневаться, удивляться, исповедоваться, сражаться…

Куда приведёт их обоих этот психологический поединок, К чему придёт каждый из них?

И что на самом деле случилось в зоопарке — каждому решать для себя, ведь по сути весь мир — зоопарк, а люди в нём….?

Начало в 18:00.

Вход свободный