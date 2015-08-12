Шедевры мировой классики
в лучших переводах и в оригинале

2 марта 2017 - Просмотров: 24
Шедевры мировой классики в лучших переводах и в оригинале

4 марта в 15:00 в литературно-музыкальной гостиной ЦГБ им. Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51) Литературный клуб «Пару слов» совместно с Агентством студенческих коммуникаций «КАМПУС» приглашают вас в литературную гостиную на новую встречу.

В качестве участников на мероприятии будут рады видеть: лингвистов полиглотов, а также любителей декламировать и дарить публике свои познания в мировой литературе.

Все остальные тоже приглашаются в качестве наших гостей.

Гости вечера будут думать, размышлять, делиться сокровенным и вновь с удовольствием обращаться к любимой отечественной и зарубежной классике.

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