Эдуард Лимонов – впервые в Севастополе

19 августа 2017     13
Эдуард Лимонов – впервые в Севастополе

19 августа в информационном супермаркете «Атриум» (ТЦ Муссон, ул. Вакуленчука, 29) политик и писатель Эдуард Лимонов впервые встретится с севастопольцами.

Эдуард Лимонов – культовый писатель, поэт, публицист, прозаик, чья жизнь и творчество давно стали легендой. Книги Лимонова переведены на десятки языков мира, он удостоен множества знаковых мировых литературных премий. Эдуард Лимонов – самый известный русский автор не только в России, но и во всём мире.

На встрече 19 августа он ответит на вопросы читателей, также состоится автограф — и фотосессия. Это уникальная возможность встретиться с легендой на главном литературном событии уходящего лета.

Начало запланировано на 17.00.

Вход свободный.

Контактная информация: Платон +7 978 719 88 09.

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