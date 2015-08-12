«Экипаж» в киноклубе «КиноBooK»

21 декабря киноклуб «КиноBooK» приглашает всех желающих на новую встречу в ЦГБ им. Л.Н. Толстого (ул. Ленина, 51).

Вниманию зрителей будет представлена современный российский фильм-катастрофа «Экипаж» режиссера Николая Лебедева.

События картины рассказывают о нелёгкой судьбе подающего надежды пилота Алексея Гущина, который вынужден покинуть военную авиацию, но получает возможность летать на гражданских самолетах. Отношения складываются непросто, новичок чересчур своенравен, не признает авторитетов.

Во время очередного рейса командир воздушного судна решает принять участие в спасательной миссии после землетрясения на одном из индонезийских островов. И только вместе экипаж сможет совершить подвиг и спасти сотни жизней. И вот теперь, на грани жизни и смерти, когда земля уходит из-под ног, вокруг – огонь и пепел и только в небе есть спасение, Гущин показывает все, на что он способен.

Съёмки проходили в Крыму, Москве, Московской области. Некоторыми экспертами картина считается одной из самых удачных в российском кинематографе за последнее время

В ролях: Данила Козловский, Владимир Машков, Агне Грудите, Сергей Кемпо, Катерина Шпица и др.

По заявлениям создателей, фильм не является ремейком одноимённого советского фильма-катастрофы 1979 года, хотя в нём используется аналогичная тема авиакатастрофы и некоторые сюжетные элементы оригинального фильма.

Начало в 18:00.

Вход свободный