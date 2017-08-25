Экологические субботники на Малаховом Кургане

25 августа, 31 августа и 1 сентября Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя приглашает общественные и молодежные организации, предприятия, учебные заведения и просто людей с активной жизненной позицией принять участие в серии экологических субботников, которые пройдут на Малаховом кургане.

Мероприятия по благоустройству музейных территорий и обеспечению благоприятных условий для посетителей уже стали традиционными. В Год экологии эта традиция не только будет продолжена, но и станет более масштабным мероприятием.

Малахов курган – место священное не только для севастопольцев, но и для всех граждан нашей страны. Это символ вечной славы и благодарности потомков тем, кто защищал Родину, сражался и умирал здесь во время Крымской (Восточной) и Великой Отечественной войн. Именно поэтому мы несем ответственность перед будущими поколениями за сохранение культурного наследия всех граждан Российской Федерации.

Сбор участников состоится 25 августа у ворот-пропилей (центральный вход) Мемориального комплекса памятник обороны города 1854-1855 гг., 1941-1944 гг. «Малахов курган» в 15:00.

Инвентарь для работ будет выдан на месте проведения субботника.

Фото с сайта LJ