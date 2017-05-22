Юбилей Драматического театра им. Бориса Лавренёва ЧФ

23 мая 2017     32
Юбилей Драматического театра им. Бориса Лавренёва ЧФ

28 мая в 19:00 Драматический театр им. Бориса Лавренёва ЧФ приглашает гостей и жителей города отметить своё 85-летие.

В первой части вечера зрители увидят спектакль «Я жду тебя на Графской», уже давно ставший визитной карточкой театра, а во втором отделении состоится чествование актеров, режиссеров и всех, кто создает и помогает создавать театральные постановки.

Кроме этого зрителей смогут посетить:
— юбилейный бал у фасада театра;
— выставку скульптора, народного художника Украины, почетного гражданина Севастополя — Станислава Чижа;
— выставку художника Сергея Меркулова (акварель, графика, urbansketch);
— выставку авторских кукол Натальи Зозиной.

Метки: ,
Поделиться:


Пока никто не оставлял комментариев

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставлять комментарии


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info