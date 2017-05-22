Юбилей Драматического театра им. Бориса Лавренёва ЧФ

28 мая в 19:00 Драматический театр им. Бориса Лавренёва ЧФ приглашает гостей и жителей города отметить своё 85-летие.

В первой части вечера зрители увидят спектакль «Я жду тебя на Графской», уже давно ставший визитной карточкой театра, а во втором отделении состоится чествование актеров, режиссеров и всех, кто создает и помогает создавать театральные постановки.

Кроме этого зрителей смогут посетить:

— юбилейный бал у фасада театра;

— выставку скульптора, народного художника Украины, почетного гражданина Севастополя — Станислава Чижа;

— выставку художника Сергея Меркулова (акварель, графика, urbansketch);

— выставку авторских кукол Натальи Зозиной.