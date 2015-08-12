Ярмарка «Новогодние подарки».

На ярмарке будут представлены новогодние товары – игрушки, гирлянды, мишура, елочные украшения, а также авторские ручные изделия – куклы, матрешки, кружевное плетение, изделия из дерева. Также посетителям будут предложены чай, кофе, блины, печенье и конфеты.

Ярмарку развернут на двух площадках: в районе набережной Корнилова (между ДДЮТ и ИНБЮМ) в центре города и напротив торгового комплекса «Апельсин» в бухте Камышовая.

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