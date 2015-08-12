Bookquest-симпатия «Новогодняя сказка»

Литературное путешествие команд и полное перевоплощение в костюмированном предновогоднем шоу «Новогодняя сказка». Любимые герои из «Снегурочки», «Морозко» и «Двенадцати месяцев» в читальном зале библиотеки! Новое прочтение и полное перевоплощение — «угадайте персонаж», «муз-викторина», «минута славы», «снежная тропинка» и, конечно, рождественское чаепитие!

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«Народ, встречаем Новый год!»

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Сказ о том, как Кощей жениться собрался

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Ярмарка «Новогодние подарки».

С 27 декабря по 8 января в Севастополе будет работать ярмарка «Новогодние подарки». Ярмарку развернут на двух площадках: в районе набережной Корнилова (между ДДЮТ и ИНБЮМ) в центре города и напротив торгового комплекса «Апельсин» в бухте Камышовая. На ярмарке будут представлены новогодние товары – игрушки, гирлянды, мишура, елочные украшения, а также авторские ручные изделия – […]

Конкурс рисунков «Зимний Херсонес»

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Творческие Новогодние мастер-классы

До наступления нового года осталось совсем немного. Творческие мастерские и арт-площадки города предлагают севастопольцам принять участие в разнообразных новогодних мастер-классах, для того чтобы все желающие могли интересно провести время порадовать своих друзей и близких подарками ручной работы. Информационный супермаркет «Атриум» (ТЦ «Муссон») 17 декабря в 15:00 «Бумажная метель» — мастер-класс по созданию украшений-снежинок из бумаги; […]