В районе Херсонеса археологи нашли античный якорь

4 сентября 2017     57
В районе Херсонеса археологи нашли античный якорь

Части античного деревянного якоря со свинцовым штоком обнаружили и подняли на поверхность подводные археологии «Херсонеса Таврического» во время экспедиции в акватории севастопольских бухт. Об этом сообщает пресс-служба государственного музея-заповедника.

Якорь принадлежал судну, которое затонуло во время непогоды на подходе к порту Херсонеса.

«Возможно, якорь спас команду от гибели в штормовом море. А может быть, стихия вынесла корабль на располагавшиеся неподалеку опасные рифы, и следы этой катастрофы находятся рядом на морском дне», — говорится в сообщении.

По словам заведующего отделом подводной археологии Андрея Букатова, в настоящее время археологи изучают и проводят консервацию частей якоря. Экспедиция продолжает свою работу, исследуя участок древнего судоходного пути у херсонесского побережья.

crimea.ria.ru

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