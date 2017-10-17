Всемирный турнир по World of Tanks: знать историю, помнить все!

16 октября 2017     35
Всемирный турнир по World of Tanks: знать историю, помнить все!

На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов стартовал кибертурнир по многопользовательской игре World of Tanks.

Турнир «Мир танков. Помним все» – один из способов привлечь внимание молодежи к изучению истории и заинтересовать в технологиях дополнения реальности, которые воссоздают прошлое.

Для участия в состязании необходимо на стойке регистрации Ростелеком зарегистрировать команду из трех человек. После этого игроки сразу же проходят на «поле боя».

Реалистичная «битва» на легендарных танках времен Второй мировой войны уже в первые часы регистрации собрала более 15 групп. Главная задача – выбрав бронированную боевую машину, «уничтожить армию врага» или «захватить» базу противника.

Отметим, что параллельно проходит Всероссийский и Международный турниры. В финале через пять дней встретятся лучшие: восемь команд из нашей страны и восемь – из-за рубежа.

Организаторами мероприятия выступают Ростелеком и компания Wargaming совместно с Роспатриотцентром и Федерацией компьютерного спорта Москвы (ФКС).

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