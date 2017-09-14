Севастопольцы присоединятся к всероссийскому «Кроссу нации»

14 сентября 2017     40
Севастопольцы присоединятся к всероссийскому "Кроссу нации"

В субботу, 16 сентября, Севастополь присоединится к одному из самых массовых и масштабных спортивных событий страны – акции «Кросс нации – 2017». В этот день на территории парка Победы в районе памятника Георгию Победоносцу состоится легкоатлетический пробег, передаёт пресс-служба правительства города.

К участию в забеге приглашаются дети школьного возраста, учащиеся вузов, молодежь и взрослые. В зависимости от возраста и физической подготовки участникам предстоит преодолеть дистанцию от двух до десяти километров.

Регистрация участников пройдет с 8:00 до 9:00. Соревнования стартуют в 9:00. Участникам необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС, а также допуск врача. Участники, занявшие I-III места в каждой возрастной группе получат кубки, медали и дипломы.

Комиссия по допуску участников в Севастополе работает с 13 по 15 сентября с 14:00 до 18:00 в управлении по делам молодёжи и спорта (улица Володарского, 10, телефон (8692)54-19-02).

 
iskra-sev.ru

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