В дни школьных каникул музей-заповедник Херсонес Таврический снижает стоимость экскурсионных билетов для учащихся

Среди ключевых направлений работы Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» особое внимание уделяется работе с детьми. Понимая насколько важно в период проведения школьных занятий иметь возможность посетить древний памятник и узнать о нем достоверные сведения и интересные исторические факты, руководством музея-заповедника принято решение установить специальную льготную цену на экскурсионное обслуживание севастопольских школьников в группах от 15 человек.

Таким образом, с 1 ноября 2017 года по 30 апреля 2018 года ребята могут прийти на экскурсию в Херсонесский музей-заповедник всем классом и для них стоимость экскурсионного билета составит в 6 раз ниже стоимости билета для взрослого и в 3 раза ниже стоимости билетов для школьников из других регионов.

Льгота предоставляется на основании обращения руководителя соответствующего образовательного учреждения.

Юных гостей музея ждет увлекательное путешествие по раскопкам древнего города и постоянным экспозициям музея-заповедника, рассказ о 2500 лет жизни древних греков и византийцев на территории современного Севастополя.