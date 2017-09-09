В Севастополе асфальтируют площадь Лазарева, на очереди «Остряки» — водителей предупредили о неудобствах

Замену дорожного полотна на площади Лазарева планируется завершить до конца недели. Восстановление покрытия ведется в ночное время, чтобы не затруднять движение автотранспорта и минимизировать неудобства горожан, сообщает пресс-служба правительства города.

— Продолжаем замену дорожного полотна центрального кольца города. Работы на улице Ленина и проспекте Нахимова успели завершить до начала туристического сезона, остальной объем работ перенесли на начало осени. До конца недели завершится ремонт покрытия на площади Лазарева и начнется на улице Большой Морской. Темпы хорошие, в их качестве мы уверены – есть все необходимые материалы, асфальт поставляет севастопольский асфальтобетонный завод, – сказал замгубернатора Владимир Базаров.

Работы по восстановлению 238 метров изношенных слоев асфальтобетонного покрытия проводит государственное предприятие «Севавтодор».

— Объем работ – более 4,8 тысячи квадратных метров. Планируется уложить около 600 тонн асфальтобетонной смеси. Дорожное покрытие будет устроено на участке от проспекта Нахимова, по кольцу площади Лазарева до улиц Маяковского и Генерала Петрова. На объекте ежедневно работают порядка десяти сотрудников предприятия и десять единиц техники, – уточнил главный инженер ГБУ «Севастопольский Автодор» Дмитрий Ягунов.

Во время осмотра работ заместитель губернатора подчеркнул, что темпы и качество всех этапов восстановления покрытия будут контролироваться правительством города.

Также управление дорожного хозяйства информирует, что в связи с проведением работ по устройству асфальтобетонного покрытия на проспекте генерала Острякова в сентябре и октябре текущего года движение автотранспорта по этому участку дороги может быть затруднено.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры просит автомобилистов заранее продумывать маршруты и использовать альтернативные пути движения.



iskra-sev.ru