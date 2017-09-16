В Херсонесе пройдут II Уваровские Таврические чтения

В Севастополе будет построен новый торговый центр и канатная дорога



Шесть проектов с общим объемом частных инвестиций более миллиарда рублей представлены за последние два месяца для рассмотрения в администрацию Севастополя. Среди них проект коньячного завода, создание канатной дороги и парка амурских тигров. Об этом сообщает ТАСС с Восточного экономического форума со ссылкой на главу Корпорации развития Севастополя Олега Николаева. Предполагается, что совет, на котором будут… читать »