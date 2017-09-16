В Херсонесе пройдут II Уваровские Таврические чтения

19 сентября 2017     50
В Херсонесе пройдут II Уваровские Таврические чтения

С 20 по 22 сентября в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» пройдут II Уваровские Таврические чтения «Древности Юга России».

Основным направлением ежегодных конференций «Уваровские Таврические чтения» является переосмысление историко-культурного и политического наследия семьи Уваровых, обращение к которому является крайне актуальным в современных условиях.

К конференции организована выставка «Открывая Херсонес», подготовленная по материалам отдела письменных источников Государственного исторического музея, Государственного историко-археологического музей-заповедника «Херсонес Таврический и Государственной публичной исторической библиотеки России.

В работе форума примут участие специалисты в области изучения рукописного наследия семьи Уваровых, истории археологической науки в России, памятников средневековой археологии юга Росси и библиотечного дела. В частности, ожидается участие представителей Института археологии Российской академии наук, Института археологии Крыма Российской академии наук, Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского, Государственного исторического музея, Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, издательства «Невская Лавра», научно-издательского центра «ИНФРА-М», Республиканской крымскотатарской библиотеки им.И.Гаспринского и др. учреждений.

Подробная программа конференции на сайте музея-заповедника chersonesos-sev.ru

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