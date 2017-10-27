Гостей Панорамы, одетых по моде 1854 года ждет бесплатный вход в дни международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя»

В дни международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя» — 28-29 октября — на экскурсию в здание Панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов будут бесплатно пускать гостей, одетых по моде 1854 года.

«Это касается не только военных реконструкторов, которые приедут для участия в фестивале и придут на экскурсию в военной форме. Можно одеться и обычным горожанином — если научные сотрудники музея сочтут, что наряд соответствует эпохе, то вас пропустят без билета», — сообщил директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко.

Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя», посвящённый героической обороне Севастополя в дни Крымской войны 1853-1856 гг., пройдет на Историческом бульваре 28 и 29 октября при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Организаторы – Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя и Российское военно-историческое общество – воссоздадут события из истории осажденного города на тех самых местах, где в годы обороны шли упорные бои: на Историческом бульваре, на территории 4 бастиона и батарее Костомарова.

Недалеко от здания Панорамы обороны Севастополя будет разбит русский походный лагерь. Там гости фестиваля ознакомятся с униформой, снаряжением и фортификационными сооружениями нашей армии времён Крымской войны. Для работы в интерактивной зоне фестиваля съедутся ремесленники: гостей Исторического бульвара ждёт серия авторских мастер-классов. В рамках фестиваля будут работать интерактивные площадки: «Уроки каллиграфии», «Гончарная мастерская», «Точильная мастерская», «Перевязочный пункт», «Кузница», «Сапожная мастерская», «Посвящение в артиллеристы», «Ретрофотоателье», «Рекрутская школа» и другие.

Также в рамках фестиваля состоится презентация 4 книг, изданных Музеем. Это детская книга о подвигах легендарного защитника Севастополя «Девять жизней матроса Кошки», научный труд «Револьверы Крымской войны» Сергея Ченныка – первая книга из серии «Крымская война в деталях и фактах» и два репринтных издания из фондов Музея: «Путеводитель Севастополя» (1907 года) и «Оборона Севастополя и его славные защитники» Клавдии Лукашевич.