Гостей Панорамы, одетых по моде 1854 года ждет бесплатный вход в дни международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя»

27 октября 2017     149
Гостей Панорамы, одетых по моде 1854 года ждет бесплатный вход в дни международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя»

В дни международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя» — 28-29 октября — на экскурсию в здание Панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов будут бесплатно пускать гостей, одетых по моде 1854 года.

«Это касается не только военных реконструкторов, которые приедут для участия в фестивале и придут на экскурсию в военной форме. Можно одеться и обычным горожанином — если научные сотрудники музея сочтут, что наряд соответствует эпохе, то вас пропустят без билета», — сообщил директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко.

Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя», посвящённый героической обороне Севастополя в дни Крымской войны 1853-1856 гг., пройдет на Историческом бульваре 28 и 29 октября при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Организаторы – Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя и Российское военно-историческое общество – воссоздадут события из истории осажденного города на тех самых местах, где в годы обороны шли упорные бои: на Историческом бульваре, на территории 4 бастиона и батарее Костомарова.

Недалеко от здания Панорамы обороны Севастополя будет разбит русский походный лагерь. Там гости фестиваля ознакомятся с униформой, снаряжением и фортификационными сооружениями нашей армии времён Крымской войны. Для работы в интерактивной зоне фестиваля съедутся ремесленники: гостей Исторического бульвара ждёт серия авторских мастер-классов. В рамках фестиваля будут работать интерактивные площадки: «Уроки каллиграфии», «Гончарная мастерская», «Точильная мастерская», «Перевязочный пункт», «Кузница», «Сапожная мастерская», «Посвящение в артиллеристы», «Ретрофотоателье», «Рекрутская школа» и другие.

Также в рамках фестиваля состоится презентация 4 книг, изданных Музеем. Это детская книга о подвигах легендарного защитника Севастополя «Девять жизней матроса Кошки», научный труд «Револьверы Крымской войны» Сергея Ченныка – первая книга из серии «Крымская война в деталях и фактах» и два репринтных издания из фондов Музея: «Путеводитель Севастополя» (1907 года) и «Оборона Севастополя и его славные защитники» Клавдии Лукашевич.

Метки: ,
Поделиться:


Пока никто не оставлял комментариев

Оставить комментарий


Читайте также в рубрике Севастополь сегодня


Всемирный турнир по World of Tanks: знать историю, помнить все! Всемирный турнир по World of Tanks: знать историю, помнить все!

На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов стартовал кибертурнир по многопользовательской игре World of Tanks. Турнир «Мир танков. Помним все» – один из способов привлечь внимание молодежи к изучению истории и заинтересовать в технологиях дополнения реальности, которые воссоздают прошлое. Для участия в состязании необходимо на стойке регистрации Ростелеком зарегистрировать команду из трех человек. После этого… читать »

В России поступили в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей В России поступили в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей начали поступать в обращение, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Первыми новые купюры получат регионы, которые на них изображены, — Дальний Восток, Крым, а также Москва. «Мы рассчитываем, что новый массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда и банки, и предприятия завершат подготовку», — добавила Набиуллина. По её словам, поступление… читать »

Подводные археологи Херсонеса исследуют Карантинную бухту Подводные археологи Херсонеса исследуют Карантинную бухту

В осеннем сезоне 2017 года в акватории Карантинной бухты продолжает работу экспедиция отдела подводной археологии Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический». Разведки выявили в кутовой части бухты огромное количество однотипного керамического материала, представленного, в основном, фрагментами амфор VIII-IX вв. Подводные исследования в этом районе позволили получить профильные образцы амфор, а также фрагменты глиняной обмазки гончарных печей. Среди… читать »

Проекты Роспатриотцентр для творческой молодёжи Севастополя и Крыма Проекты Роспатриотцентра для творческой молодёжи Севастополя и Крыма

Роспатриотцентр приглашает самых талантливых, харизматичных и энергичных молодых людей, которые не мыслят жизнь без творчества, к участию в наших проектах: «Я люблю тебя, Россия!» – для музыкантов и «Города» – для архитекторов, дизайнеров, урбанистов. До 10 октября продолжается регистрация на ежегодный Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», который создает условия для реализации… читать »

С 2018 года для одиноких стариков, нуждающихся в опеке, власти Севастополя будут искать приёмные семьи С 2018 года для одиноких стариков, нуждающихся в опеке, власти Севастополя будут искать приёмные семьи

Как пишет ForPost, проект приёмной семьи будет реализоваться в Севастополе в рамках государственной Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста, утверждённой правительством РФ до 2025 года. «Перед нами стоит задача внедрения стационарозамещающих технологий. В новой редакции государственной программы (соцзащиты в Севастополе – прим.) мы предусмотрели такое мероприятие. Мы хотим искать семьи, в которых будут находиться… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info