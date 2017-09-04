Вечная любовь: места мифов и романтических историй в Крыму

Крым изобилует маршрутами и точками на карте, с которым связаны древние предания о любви. О том, какие события послужили основой для этих мифов и где сейчас можно окунуться в эти исторические события.

Чаша любви

В давние времена, когда тавры, населявшие Крым, сражались со скифами, произошел случай, который, по легенде, и стал причиной появления одного из самых романтических уголков полуострова — Чаши любви. Молодой человек, которого тавры послали в разведку на вражескую территорию, встретил там скифскую девушку. Как часто бывает в легендах, молодые с первого взгляда влюбились друг в друга. Но так как они представляли враждующие племена, объясниться в своих чувствах им не удалось.

Вернувшись к своим соплеменникам, каждый из влюбленных с грустью смотрел на полную луну и думал о любви. И вдруг луна, как зеркало, отразила им друг друга. Влюбленные одновременно покинули родных и пошли за луной. Эта прогулка привела их к скалистым берегам. Увлекшись романтическими беседами, влюбленные не заметили, как за их спинами появились непримиримые враги — тавры и скифы, уже готовые к сражению. Тогда, взобравшись на скалу и взявшись за руки, они прыгнули вниз, прямо в морскую гладь. Скифы и тавры забыли о вражде и вместе помчались под откос, чтобы спасти влюбленных. Но тут произошло чудо. Держась за руки, влюбленные поднялись на поверхность, целые и невредимые. Враги на радостях стали обниматься и брататься и решили, что пора прекращать войну. В общем, make love not war.

С тех пор и сложилась легенда, что проверить свои чувства можно, нырнув в этот бассейн и держась за руки. Если, прыгнув, пара не разжала рук, то можно смело играть свадьбу. Чаша любви находится в Черноморском районе, на расстоянии 8 километров от села Оленевка, на берегах мыса Тарханкут. Расположена чаша среди скалистых камней и по форме напоминает сердце. До нее легко можно добраться на катере из Оленевки — там регулярно организуют такие экскурсии. Также туристы добираются сюда собственным автотранспортом, на своих или взятых напрокат велосипедах (в Оленевке предоставляют и такую услугу).

Это романтическое место не обошли вниманием кинематографисты. В частности, здесь были сняты такие хиты советского кинопроката, как «Человек-амфибия» и «Пираты ХХ века»

Медведь-гора

В былые времена, когда в горах Крыма обитало огромное количество диких зверей, и произошла эта история. В одной горной гряде образовалось целое поселение огромных медведей. Ими управлял старый и грозный вожак. Днем хищники уходили на охоту, а вечером возвращались в логово. Однажды, вернувшись к месту ночлега, медведи увидели обломки корабля, а рядом — маленькую девочку, единственную выжившую в кораблекрушении. Медведи оставили девочку у себя. Со временем дикие животные привязались к ней и полюбили ее. Особенно им нравилось, как она поет — у девушки был прекрасный голос.

Так с песнями и шел год за годом. А тем временем девочка выросла и превратилась в красавицу. Возможно, медведи на это и не особо обращали внимание, а вот юноша, лодку которого прибило к скалам, был сражен красотой девушки сразу. Молодой мужчина оказался в этих местах, уплывая на лодке от разбойников. Немного придя в себя после морского вояжа, юноша, недолго думая, предложил девушке бежать вместе с ним, и она согласилась.

Для побега был подготовлен план. Девушка подозревала, что медведи могут огорчиться, если она их покинет, поэтому в один из дней, когда медведи ушли на охоту, юноша и девушка сели в лодку и поплыли прочь от крымского берега. Когда косолапые вернулись в логово и не обнаружили там никого, они сразу бросились к морю. А вожак лег у воды и с силой стал втягивать в себя воду: море мелело, а лодку притягивало обратно к берегу. И тогда девушка запела: медведь заслушался и перестал пить воду. Молодые люди смогли уплыть, а старый медведь, затосковав, так и остался лежать в Партенитской долине, глядя вдаль и ожидая, что та, которую он так любил, однажды вернется. И лежит этот старый медведь на берегу уже тысячи лет, а его могучее тело окаменело.

Местные ласково называют эту гору Мишкой. Медведь-гора располагается между двумя бухтами — Партенитской и Гурзуфской. Высота горы — более 570 метров над уровнем моря.

Добраться до Медведь-горы можно из Гурзуфа на маршрутном такси №2. Из Симферополя, Севастополя, Алушты или Ялты тоже можно добраться до Медведь-горы. Для этого нужно доехать по трассе М18 на рейсовых автобусах ялтинского или алуштинского направлений до поворота между поселками Партенит и Гурзуф. От этого поворота есть дорога на Медведь-гору.

Бахчисарайский фонтан

С Бахчисарайским фонтаном связана старинная легенда о хане Кырым-Герае. По преданию, хан отличался своей жестокостью. Кырым-Герай не знал ни жалости, ни раскаяния, ни любви. Но ближе к старости сердце кровожадного хана смягчилось. Любовь нагрянула, как водится, нежданно, когда в гарем хана привезли новую невольницу — девочку-подростка Диляру. Но в наложницах девочка пробыла недолго: любимую жену хана отравили ревнивые соперницы, после чего Кырым-Герай впал в депрессию.

Любовь всей своей жизни он похоронил в роскошном мавзолее, а рядом с ним приказал соорудить фонтан, который, по его задумке, должен был показать, какими слезами способно плакать мужское сердц

По схожему сюжету написана поэма Александра Пушкина «Бахчисарайский фонтан». «Фонтан любви, фонтан живой! // Принес я в дар тебе две розы…» — эти строки Пушкин также адресовал знаменитому месту, написав стихотворение «Фонтану Бахчисарайского дворца»

Бахчисарайский фонтан находится в одноименном городе. Бахчисарай — город площадью 56 квадратных километров и населением примерно 27 тысяч человек. Он считается одним из красивейших мест полуострова.Добраться до Бахчисарая можно из Ялты, Севастополя и Симферополя на рейсовых автобусах или маршрутных такси.

Кара-даг

Давным-давно на горе Кара-даге, или Черной горе, жил одноглазый великан-людоед. У этого устрашавшего все окрестности великана был свой распорядок дня. Днем он спал, а вот ближе к ночи выходил из берлоги и начинал истошно реветь. От этих ужасающих звуков начинался ураганный ветер и мощный камнепад. Все эти катаклизмы радости местным жителям не доставляли, впрочем, как и людоедские наклонности великана. Чтобы задобрить чудовище, самые отважные мужчины отводили к подножию горы жертву — быка или пару овец. Вдоволь наевшись, великан замолкал до следующего вечера. Но жертвенными животными великан не ограничивался. Традиционно каждую осень у местных жителей наступала пора свадеб, и невесту для себя требовал и великан. Люди подчинялись: выбирали одну из девушек, отводили ее на Кара-даг и оставляли на скале. Все это безобразие продолжалось много лет, пока не нашелся смелый юноша, который решил убить страшное чудище. Одним погожим вечером герой отправился на Кара-даг и запел старинную песню о любви. Получилось хорошо, даже людоед вылез из своего убежища послушать. А потом великан попросил спеть на бис.

Юноша пообещал прийти на следующий день и спеть уже вместе со своей возлюбленной. Когда они пришли вдвоем, красота девушки так поразила циклопа, что он от изумления широко раскрыл свой единственный глаз. Это и нужно было смелым визитерам. Девушка взяла лук, натянула тугую тетиву и пустила в светящийся глаз великана ядовитую стрелу. Взвыл от боли великан, споткнулся о камень и упал в свою глубокую нору.

В каменной ловушке он корчился от боли и ревел от бешенства. Он напрягал все свои силы, пытаясь развалить Черную гору, отчего гора шевелилась, как живая.

На рассвете над Отузской долиной прошел дождь и все утихло. Вышли люди из своих убежищ, посмотрели в ту сторону, где вчера еще было логово великана, и в удивлении замерли: Черной горы больше не было, она развалилась до основания, похоронив под собой великана. Так двое влюбленных победили огромное страшное чудовище. А о тех событиях сегодня напоминают только остатки сокровищ великана — камешки сердолика, которые до сих пор можно найти в этих местах. Кара-даг находится недалеко от поселка Курортное. До места от остановки на центральной площади каждые 20 минут ходят маршрутные такси и автобусы. Ближе всего Кара-даг к Коктебелю и поселку Курортное. Стоит помнить, что посещение территории Кара-дага возможно только в составе экскурсионной группы. Поэтому самый простой способ насладиться природой этих мест — отправиться в пешую или морскую экскурсионную прогулку. Экскурсии можно заказать в ближайших к Кара-дагу поселках.

Легенда о Девичьей башне в Судаке

Сейчас все чаще эту башню называют Дозорной, но есть и те, кто еще помнит грустную старинную легенду и называют ее Девичьей. Это строение возвышается в Судаке, на вершине холма. По преданию, когда-то в ней жила любимая дочь греческого архонта (архонт — высшее должностное лицо в древнегреческих полисах). Самые богатые и благородные женихи со всей округе приезжали свататься к девушке, но она отвергала всех.

У отца были свои планы на будущее дочери — он желал выдать ее замуж за полководца Диофанта из Митридата. А девушка была влюблена в пастуха и грезила о свадьбе с ним. Чтобы нарушить эти планы, архонт велел схватить пастуха и заточить в темницу, но девушка, узнав об этом, освободила своего возлюбленного.

Архонт на этом не остановился и придумал более изощренный ход. Он приказал пастуху сесть на корабль и отправиться в Грецию, чтобы выполнить там какое-то выдуманное поручение. А своей дочери он сказал, что через год ее возлюбленный пастух вернется, и если он за это время оставался верным ей, то на мачте корабля будет развеваться белый флаг, но если будет другой, значит, пастух стал изменником и не достоин любви.

Корабль отплыл, но никакого пастуха там не было. Его вообще уже не было в живых. Стражники убили его по приказу архонта. А девушка каждое утро ждала корабля и была уверена, что на нем будет белый флаг. Через несколько месяцев корабль и правда пришел, но без флага и без юноши, а капитан рассказал, что возлюбленный девушки не поднимался на борт. И тут она все поняла, поднялась на вершину башни и сбросилась вниз на скалы. С тех пор и называют эту башню Девичьей. Генуэзская крепость, на территории которой и находится Девичья башня, расположена на юго-востоке полуострова, в курортном городке Судаке. Подъем к башне возможен через территорию крепости. К ней ведут вырубленные в скале ступени.

Источник crimea.ria.ru