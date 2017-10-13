В России поступили в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

13 октября 2017     69
В России поступили в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей начали поступать в обращение, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Первыми новые купюры получат регионы, которые на них изображены, — Дальний Восток, Крым, а также Москва.

«Мы рассчитываем, что новый массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда и банки, и предприятия завершат подготовку», — добавила Набиуллина.

По её словам, поступление банкнот в обращение будет проходить поэтапно, поскольку их разрабатывают в строгой секретности.

«Это международная практика, именно так традиционно действует Банк России, и это необходимо для противодействия фальшивомонетчикам», — объяснила председатель Банка России.

Она рассказала, что для новых банкнот использовали самые современные элементы защиты купюр. Также их постарались сделать более удобными для слабовидящих людей.

«Еще одно отличие – на новых банкнотах будет изображен герб России, а не эмблема Банка России. Мы уже некоторое время назад приняли решение при обновлении дизайна банкнот использовать именно государственную символику, разумеется, это распространяется и на новые номиналы», — отметила Набиуллина.

По ее словам, купюру номиналом 200 рублей отпечатают на плотной хлопковой бумаге с полимерной пропиткой, что сделает её износостойкой. Другим нововведением станет QR-код, который будет содержать ссылку на страницу о художественном оформлении и защитных признаках банкноты.

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около пяти тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов. Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого определились два победителя — символы Севастополя и Дальнего Востока.

Крупнейшие банки Крымского полуострова — РНКБ и Генбанк — отмечают высокий интерес жителей региона к новым банкнотам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальных представителей банков.

Как ранее в четверг сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, банкноты начнут поступать в оборот с сегодняшнего дня.

— Центробанк ввёл банкноты в обращение 12 октября, соответственно в настоящее время ни один коммерческий банк их не получил. Между тем, интерес к купюрам очень большой у жителей Крымского полуострова и у клиентов — юридических лиц, — рассказали в пресс-службе банка.

В РНКБ также сообщили, что новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей еще не поступали в распоряжение банка, но интерес жителей Крыма к ним уже есть.

— Банк уже сейчас отмечает большой интерес к новым купюрам у жителей полуострова, обусловленный, в том числе, изображением видов Севастополя на банкнотах номиналом 200 рублей, — отметила представитель РНКБ.

В организации добавили, что в банке «проходит настройка оборудования для приема новых купюр, которая будет завершена к моменту массового ввода банкнот в обращение».

 
ria.ru

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