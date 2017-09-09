В Севастополе будет построен новый торговый центр и канатная дорога

Шесть проектов с общим объемом частных инвестиций более миллиарда рублей представлены за последние два месяца для рассмотрения в администрацию Севастополя. Среди них проект коньячного завода, создание канатной дороги и парка амурских тигров. Об этом сообщает ТАСС с Восточного экономического форума со ссылкой на главу Корпорации развития Севастополя Олега Николаева.

Предполагается, что совет, на котором будут обсуждаться инвестпроекты, состоится до конца сентября.

Самые большие вложения предполагаются в проекте по строительству торгового центра площадью 30 тысяч квадратов — около 700 миллионов рублей. У инвесторов уже есть собственный отмежеванный участок; сообщается, что они готовы приступить к строительству в кратчайшие сроки..

Второй проект касается создания парка амурских тигров после обустройства заброшенного карьера в городе Инкерман, входящем в состав Севастополя. В его создание Олег Зубков, владелец парка «Тайган» в районе Белогорска (Крым), намерен вложить около 200 миллионов рублей. Кроме того, инвестор планирует очистить и благоустроить заброшенный сейчас городской пляж.

Ещё один инвестор из Санкт-Петербурга собирается построить канатную дорогу от Балаклавы до «бочки смерти». Инвестиции — порядка 200 миллионов рублей.

Среди производственных проектов инвестсовет будет рассматривать предложение по возобновлению работы ГУП «Садовод», находящегося в состоянии банкротства. Инвестор готов погасить долги предприятия, поставить линию по розливу и начать розлив коньяка. Это дает хорошие налоги для города, потому что акцизы на крепкий алкоголь очень большие. Речь идет о 500 миллионах рублей налогов на старте», — отметил Николаев.

Отдельно от этих шести проектов обсуждается создание базы судостроительного завода из Рыбинска, которому необходим незамерзающей порт.



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