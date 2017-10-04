С 2018 года для одиноких стариков, нуждающихся в опеке, власти Севастополя будут искать приёмные семьи

4 октября 2017     31
С 2018 года для одиноких стариков, нуждающихся в опеке, власти Севастополя будут искать приёмные семьи

Как пишет ForPost, проект приёмной семьи будет реализоваться в Севастополе в рамках государственной Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста, утверждённой правительством РФ до 2025 года.

«Перед нами стоит задача внедрения стационарозамещающих технологий. В новой редакции государственной программы (соцзащиты в Севастополе – прим.) мы предусмотрели такое мероприятие. Мы хотим искать семьи, в которых будут находиться одинокие пожилые люди, для которых мы рассматривали возможность поселения в дома-интернаты для престарелых и инвалидов», – сообщила исполняющая обязанности директора департамента труда и соцзащиты Елена Бардакова.

По её мнению, это даст возможность одиноким старикам почувствовать необходимую заботу и внимание.

«Это очень важно для таких людей. Речь идёт о том, что они должны быть окружены вниманием и заботой не на уровне пусть даже хорошего государственного учреждения с полной опекой и попечительством, а именно в семье. Мы очень хотим, чтобы это мероприятие с будущего года было реализовано», – отметила она.

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