Подводные археологи Херсонеса исследуют Карантинную бухту

В осеннем сезоне 2017 года в акватории Карантинной бухты продолжает работу экспедиция отдела подводной археологии Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Разведки выявили в кутовой части бухты огромное количество однотипного керамического материала, представленного, в основном, фрагментами амфор VIII-IX вв. Подводные исследования в этом районе позволили получить профильные образцы амфор, а также фрагменты глиняной обмазки гончарных печей.

Среди археологического материала встречены фрагменты бракованных и явно деформированных изделий. Это подтверждает данные наблюдений 50–70-х гг. А.Л. Якобсона, В.И. Кадеева, М.И. Золотарева, позволивших предположить наличие на берегах бухты крупного гончарного производства.

Более того, исследования 2017 года расширили границы этого производственного комплекса. К настоящему времени значительная часть прибрежной территории, на которой херсонесские мастера изготавливали амфорную тару, оказалась затопленной морем.

Хорошо датируемые находки так же несут ценную информацию о характере и активности процесса наступления моря на берега Херсонеса.