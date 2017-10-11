Подводные археологи Херсонеса исследуют Карантинную бухту

11 октября 2017     37
Подводные археологи Херсонеса исследуют Карантинную бухту

В осеннем сезоне 2017 года в акватории Карантинной бухты продолжает работу экспедиция отдела подводной археологии Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Разведки выявили в кутовой части бухты огромное количество однотипного керамического материала, представленного, в основном, фрагментами амфор VIII-IX вв. Подводные исследования в этом районе позволили получить профильные образцы амфор, а также фрагменты глиняной обмазки гончарных печей.

Среди археологического материала встречены фрагменты бракованных и явно деформированных изделий. Это подтверждает данные наблюдений 50–70-х гг. А.Л. Якобсона, В.И. Кадеева, М.И. Золотарева, позволивших предположить наличие на берегах бухты крупного гончарного производства.

Более того, исследования 2017 года расширили границы этого производственного комплекса. К настоящему времени значительная часть прибрежной территории, на которой херсонесские мастера изготавливали амфорную тару, оказалась затопленной морем.

Хорошо датируемые находки так же несут ценную информацию о характере и активности процесса наступления моря на берега Херсонеса.

Метки: , ,
Поделиться:


Пока никто не оставлял комментариев

Оставить комментарий


Читайте также в рубрике Севастополь сегодня


Проекты Роспатриотцентр для творческой молодёжи Севастополя и Крыма Проекты Роспатриотцентра для творческой молодёжи Севастополя и Крыма

Роспатриотцентр приглашает самых талантливых, харизматичных и энергичных молодых людей, которые не мыслят жизнь без творчества, к участию в наших проектах: «Я люблю тебя, Россия!» – для музыкантов и «Города» – для архитекторов, дизайнеров, урбанистов. До 10 октября продолжается регистрация на ежегодный Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», который создает условия для реализации… читать »

С 2018 года для одиноких стариков, нуждающихся в опеке, власти Севастополя будут искать приёмные семьи С 2018 года для одиноких стариков, нуждающихся в опеке, власти Севастополя будут искать приёмные семьи

Как пишет ForPost, проект приёмной семьи будет реализоваться в Севастополе в рамках государственной Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста, утверждённой правительством РФ до 2025 года. «Перед нами стоит задача внедрения стационарозамещающих технологий. В новой редакции государственной программы (соцзащиты в Севастополе – прим.) мы предусмотрели такое мероприятие. Мы хотим искать семьи, в которых будут находиться… читать »

Согласованы все проекты строительства трассы "Таврида" Согласованы все проекты строительства трассы «Таврида»

Проекты строительства семи участков автомобильной дороги федерального значения «Таврида» получили положительные заключения Главгосэкспертизы России. Об этом сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России». «Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки»,… читать »

В Херсонесе пройдут II Уваровские Таврические чтения В Херсонесе пройдут II Уваровские Таврические чтения

С 20 по 22 сентября в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» пройдут II Уваровские Таврические чтения «Древности Юга России». Основным направлением ежегодных конференций «Уваровские Таврические чтения» является переосмысление историко-культурного и политического наследия семьи Уваровых, обращение к которому является крайне актуальным в современных условиях. К конференции организована выставка «Открывая Херсонес», подготовленная по материалам отдела письменных источников Государственного исторического… читать »

Севастопольцы присоединятся к всероссийскому "Кроссу нации" Севастопольцы присоединятся к всероссийскому «Кроссу нации»

В субботу, 16 сентября, Севастополь присоединится к одному из самых массовых и масштабных спортивных событий страны – акции «Кросс нации – 2017». В этот день на территории парка Победы в районе памятника Георгию Победоносцу состоится легкоатлетический пробег, передаёт пресс-служба правительства города. К участию в забеге приглашаются дети школьного возраста, учащиеся вузов, молодежь и взрослые. В… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info