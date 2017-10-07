Проекты Роспатриотцентра для творческой молодёжи Севастополя и Крыма

Роспатриотцентр приглашает самых талантливых, харизматичных и энергичных молодых людей, которые не мыслят жизнь без творчества, к участию в наших проектах: «Я люблю тебя, Россия!» – для музыкантов и «Города» – для архитекторов, дизайнеров, урбанистов.

До 10 октября продолжается регистрация на ежегодный Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», который создает условия для реализации молодых людей, формирует профессиональные творческие сообщества, а также способствует укреплению уважительного отношения к родной истории, культуре и традициям. Подробнее об участии можно узнать здесь: роспатриотцентр.рф

Также до 7 октября ждем заявок от архитекторов и урбанистов, ландшафтных дизайнеров и бренд-менеджеров, специалистов в области информационных технологий и в сфере связей с общественностью, менеджеров по организации событий на Всероссийский молодежный форум «Города»: роспатриотцентр.рф

Во всех мероприятиях могут принять участие граждане России в возрасте от 18 до 30 лет. Регистрация проходит традиционно через АИС «Молодежь России»: ais.fadm.gov.ru.

Каждого участника ждет самое важное – оценка ведущего эксперта, а победителей – фантастические призы.