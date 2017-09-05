До 2022 года в Севастополе планируется провести ремонт в большинстве лечебных учреждений

План-график работ на аппаратном совещании в правительстве города озвучил директор местного департамента здравоохранения Антон Бахлыков.

ак, в 2018-2019 годах предполагается отремонтировать все три поликлиники горбольницы №1, детскую поликлинику горбольницы №2, стационар и две поликлиники горбольницы №3, две врачебные амбулатории горбольницы №4, главный корпус и родильный дом №2 городской больницы №5. Кроме того, работы проведут в стационарном корпусе, врачебной амбулатории, детской и взрослой поликлиниках горбольницы №6, взрослой и детской поликлиниках, ФАПе села Передовое, лечебном корпусе сельской амбулатории горбольницы №9, севастопольском бюро судебно-медицинской экспертизы и противотуберкулезном диспансере.

В то же время с 2020 по 2022 год отремонтируют корпусы стационаров горбольниц №1 и №2, физиотерапевтический корпус горбольницы №3, родильный дом №1 и «грудной корпус» горбольницы №5. Всего в Севастополе капремонту подлежат 88,5 тыс кв м площадей лечебных учреждений, в том числе 66,4 тыс кв м — стационары, 20,8 тыс кв м – амбулаторные корпуса. Общую стоимость работ определят после проведения экспертизы и подготовки проектно-сметной документации. Эти работы намерены завершить до конца года.



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