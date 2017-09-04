Севастопольские тезисы Владимира Путина: Русская «Мекка», внимание к людям и достойный город

18 августа президент России Владимир Путин прибыл в Севастополь. Он вместе с премьер–министром РФ Дмитрием Медведевым сперва побывал в образовательном центре «Казачья бухта», где пообщался с учителями и родителями школьников, затем – в музейном комплексе «35–я береговая батарея», где возложил цветы к мемориалу защитникам города.

После чего глава государства отправился в заповедник «Херсонес Таврический» – там Путин осмотрел открытую впервые за последние годы экспозицию «История Херсонеса в античный период», а также послушал концерт в рамках международного фестиваля «Опера в Херсонесе».

В своём плотном графике президент нашёл время для встречи с врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым, с которым обсудил социально–экономическую ситуацию в городе.

Каким Владимир Путин сегодня увидел Севастополя, и какие проблемы, по его мнению, в регионе нужно решить – в подборке его цитат от федеральных СМИ.

О детских садах и школах

«Каждый год по две школы и по 4 детских сада планируется (строить в Севастополе – прим.). Вот, я спросил губернатора, может ли больше? В принципе, можно было и финансирование обеспечить в большем объёме. Но, как говорил губернатор, не хватает добросовестных, эффективно работающих строительных организаций. Вот это проблема. В целом, средства есть, они заложены в бюджетах, можно было бы подвинуть, как у нас говорят, «влево», то есть ближе к большим объёмам. Вопрос – в качестве строительных организаций». («ТВЦ»))

О русской «Мекке» в Херсонесе

«Здесь нужно создавать русскую, российскую Мекку. Дело не в том, что здесь князь Владимир крестился, а в том, что после этого здесь началось укрепление централизованного российского государства… Место, где мы сейчас находимся, имеет уникальное значение для нашего государства, нашего народа и для нашей государственности». («Интерфакс»)

О наведении порядка в Севастополе

«У меня, когда я сюда приехал в первый раз, у самого чуть ли не слезы навернулись на глаза… Сделать, конечно, нужно еще очень много, чтобы привести это не в нормативное состояние, а в достойный этого города вид… Но сделать это нужно аккуратно, последовательно. Если потребуются дополнительные ресурсы, мы готовы их предоставить, но, естественно, не на удорожание бессмысленное, а на увеличение темпов работ и по уличной сети дорог, и по капремонту». (РБК)

О бывших военнослужащих ВС Украины

«Может быть, в соответствии с действующим сейчас законодательством есть люди, которые выпадают из категории военных пенсионеров, имеющих право на получение пенсии. Но они не должны ни в коем случае из этой системы выпадать». (РЕН–ТВ со ссылкой на РИА Новости)

О жалобах на проект генплана Севастополя

«Нужно в каждом случае индивидуально рассматривать, всё должно быть максимально прозрачно, с заботой о людях, чтобы не подходили к вопросу формально. Вы обратили внимание, как много было вопросов по поводу реновации в Москве? Я вас прошу также внимательно отнестись к людям и здесь… не в общем и целом, а именно поквартально, по районам». («Интерфакс»)

О строительстве новых медучреждений

«По «Прямой линии» тоже люди обращались по поводу тех учреждений онкологических, которые были. Они в ужасном состоянии там… Людям–то нужно сегодня помощь получать медицинскую, по онкологии». («ТВЦ»)

Об учёбе одарённых детей

«При МГУ создана и хорошо начала работать школа для одаренных детей… При филиале МГУ в Севастополе можно было бы сделать тоже школу для одаренных детей – и для Севастополя, и в целом для Крыма… Попрошу его (ректора МГУ имени Ломоносова Виктора Садовничего – прим.) поддержать, помочь». (ТАСС)

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