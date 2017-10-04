Согласованы все проекты строительства трассы «Таврида»

Проекты строительства семи участков автомобильной дороги федерального значения «Таврида» получили положительные заключения Главгосэкспертизы России. Об этом сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также эксперты Главгосэкспертизы проверили достоверность определения сметной стоимости строительства и выдали по итогам рассмотрения положительные заключения, добавили в пресс-службе.

«Таврида» пройдет по маршруту Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. По проекту, одобренному Главгосэкспертизой России, на новой федеральной трассе будет четыре полосы движения с разделением потоков встречного направления и обочинами шириной 3,5 метров каждая. Трасса пройдет в обход многих населенных пунктов и будет оснащена разноуровневыми развязками: например, транспортная развязка с автодорогой Севастополь — Инкерман будет построена по типу «трубы». Все это позволит развивать на трассе «Таврида» скорость до 120 км/ч.

По информации Главгосэкспертизы, при проектировании «дорожной одежды» предусмотрено применение инновационной технологии, увеличивающей срок службы покрытия. В частности, эксперты рассчитывают, что используемый асфальтобетон даже с учетом интенсивного движения транспорта сможет прослужить без капитальных ремонтов восемнадцать лет.

На крымском полуострове немало рек, поэтому при строительстве дороги обустроят десятки мостов, путепроводов и наземных пешеходных переходов. На многих участках «Тавриды» внутри лестничных спусков будут установлены лифты, которые облегчат передвижение маломобильных групп населения.

В зонах отдыха оборудуют просторные парковки для грузовых и легковых автомобилей, а также санитарно-гигиенические зоны. Кроме того, проектом предусмотрена установка специальных акустических экранов из звукопоглощающих и звукоизолирующих панелей, которые защитят крымчан от транспортного шума.

Официальный старт строительства трассы «Таврида» в Крыму был дан 12 мая 2017 года. Четырехполосная автотрасса соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 км/ч.



crimea.ria.ru