Согласованы все проекты строительства трассы «Таврида»

4 октября 2017     32
Согласованы все проекты строительства трассы "Таврида"

Проекты строительства семи участков автомобильной дороги федерального значения «Таврида» получили положительные заключения Главгосэкспертизы России. Об этом сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также эксперты Главгосэкспертизы проверили достоверность определения сметной стоимости строительства и выдали по итогам рассмотрения положительные заключения, добавили в пресс-службе.

«Таврида» пройдет по маршруту Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. По проекту, одобренному Главгосэкспертизой России, на новой федеральной трассе будет четыре полосы движения с разделением потоков встречного направления и обочинами шириной 3,5 метров каждая. Трасса пройдет в обход многих населенных пунктов и будет оснащена разноуровневыми развязками: например, транспортная развязка с автодорогой Севастополь — Инкерман будет построена по типу «трубы». Все это позволит развивать на трассе «Таврида» скорость до 120 км/ч.

По информации Главгосэкспертизы, при проектировании «дорожной одежды» предусмотрено применение инновационной технологии, увеличивающей срок службы покрытия. В частности, эксперты рассчитывают, что используемый асфальтобетон даже с учетом интенсивного движения транспорта сможет прослужить без капитальных ремонтов восемнадцать лет.

На крымском полуострове немало рек, поэтому при строительстве дороги обустроят десятки мостов, путепроводов и наземных пешеходных переходов. На многих участках «Тавриды» внутри лестничных спусков будут установлены лифты, которые облегчат передвижение маломобильных групп населения.
В зонах отдыха оборудуют просторные парковки для грузовых и легковых автомобилей, а также санитарно-гигиенические зоны. Кроме того, проектом предусмотрена установка специальных акустических экранов из звукопоглощающих и звукоизолирующих панелей, которые защитят крымчан от транспортного шума.

Официальный старт строительства трассы «Таврида» в Крыму был дан 12 мая 2017 года. Четырехполосная автотрасса соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 км/ч.

 
crimea.ria.ru

Метки: , , ,
Поделиться:


Пока никто не оставлял комментариев

Оставить комментарий


Читайте также в рубрике Севастополь сегодня


Концерт лидера группы "Энтомология" Александра Шубина в пространстве "Артцех" Концерт лидера группы «Энтомология» Александра Шубина в пространстве «Артцех»

29 сентября в 19:00 пространство «Артцех», ул.Одесская, 29 приглашает на акустический концерт лидера группы «Энтомология» Александра Шубина . В своем творчестве «Энтомология» ориентируется на старый добрый рок. Тематика разнится от песен с серьёзными текстами философской направленности до светлых лирических песен. Музыканты группы стремятся к сочетанию динамики и экспрессии с мелодичностью. Вход 250 рублей.

В Херсонесе пройдут II Уваровские Таврические чтения В Херсонесе пройдут II Уваровские Таврические чтения

С 20 по 22 сентября в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» пройдут II Уваровские Таврические чтения «Древности Юга России». Основным направлением ежегодных конференций «Уваровские Таврические чтения» является переосмысление историко-культурного и политического наследия семьи Уваровых, обращение к которому является крайне актуальным в современных условиях. К конференции организована выставка «Открывая Херсонес», подготовленная по материалам отдела письменных источников Государственного исторического… читать »

Севастопольцы присоединятся к всероссийскому "Кроссу нации" Севастопольцы присоединятся к всероссийскому «Кроссу нации»

В субботу, 16 сентября, Севастополь присоединится к одному из самых массовых и масштабных спортивных событий страны – акции «Кросс нации – 2017». В этот день на территории парка Победы в районе памятника Георгию Победоносцу состоится легкоатлетический пробег, передаёт пресс-служба правительства города. К участию в забеге приглашаются дети школьного возраста, учащиеся вузов, молодежь и взрослые. В… читать »

В Севастополе асфальтируют площадь Лазарева, на очереди "Остряки" - водителей предупредили о неудобствах В Севастополе асфальтируют площадь Лазарева, на очереди «Остряки» — водителей предупредили о неудобствах

Замену дорожного полотна на площади Лазарева планируется завершить до конца недели. Восстановление покрытия ведется в ночное время, чтобы не затруднять движение автотранспорта и минимизировать неудобства горожан, сообщает пресс-служба правительства города. — Продолжаем замену дорожного полотна центрального кольца города. Работы на улице Ленина и проспекте Нахимова успели завершить до начала туристического сезона, остальной объем работ перенесли… читать »

В Севастополе будет построен новый торговый центр и канатная дорога В Севастополе будет построен новый торговый центр и канатная дорога

Шесть проектов с общим объемом частных инвестиций более миллиарда рублей представлены за последние два месяца для рассмотрения в администрацию Севастополя. Среди них проект коньячного завода, создание канатной дороги и парка амурских тигров. Об этом сообщает ТАСС с Восточного экономического форума со ссылкой на главу Корпорации развития Севастополя Олега Николаева. Предполагается, что совет, на котором будут… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info