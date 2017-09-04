Судак переживает последствия стихии. Смыты десятки автомобилей и более 40 частных домов

Судак переживает последствия разыгравшейся стихии. Непогода вмешалась в планы жителей и гостей города и округа Судак.

Сильный ливень и грязевые потоки подтопили 41 частный дом на 4 улицах города: ул. Сурожская, Амет Хан Султана, академика Сахарова и ЮБШ. По данным пресс-службы города, ночью 76 человек, в том числе 23 ребенка эвакуированы и доставлены в пункт временного размещения на территории ТОК «Судак».

Кроме того, размыта дорога на трассе Симферополь — Судак в районе кафе «Привал» на дороге в сторону с. Краснокаменка. Здесь потоком грязной воды буквально смыло несколько автомобилей. Дорожная пробка растянулась на 10 км. Транспорт, стоящий в заторе был частично затоплен. При этом, 15 машин вышли из строя в результате гидроудара. Силами МЧС 40 человек и 4 ребенка эвакуированы с места подтопления. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждаются.

Как отмечают очевидцы, на подъезде к Дачному машин 50 были собраны в «домино». У некоторых сработали подушки безопасности. Всю ночь работала техника.

19 августа в 6 утра в администрации города состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Специалисты отметили спад уровня воды, однако введен режим чрезвычайной ситуации.

Сейчас организована работа по доставке застрявших машин вблизи дороги Судак – Грушевка на площадку ОГИБДД (г.Судак, ул Феодосийское шоссе, д 1А).

До сих пор на месте схода селевого потока находят номерные знаки и утерянные личные вещи. Как отменчает пресс-служба города, все находки будут находиться на проходной администрации города Судака (ул. Ленина, 85а).

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